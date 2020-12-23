Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет

Черкасская область стала одним из немногих регионов, который вызвал недовольство Офиса президента первоначальным форматом тамошней областной коалиции

Черкасская область стала одним из немногих регионов, который вызвал недовольство Офиса президента первоначальным форматом тамошней областной коалиции

Банковой и действительно, есть отчего сердиться, ведь "Слуга народа", которая взяла здесь на выборах второе место и завела в облсовет 12 депутатов, сначала вообще оказалась вне коалиционного процесса. Но все же успела заскочить в уходящий поезд в последний момент, правда, фактически на правах безбилетника.

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалицию в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. В этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию в Черкасской области.

Кто прошел

Мандаты для своих депутатов в Черкасском областном совете получили шесть партий. Причем лидером гонки оказался местный партийный проект "Черкащане", который является собранием влиятельных в области бизнесменов и, по меткому наблюдению одного из знатоков местной политической ситуации, по формату напоминает не столько партию, сколько акционерное общество. Где каждый из партнеров-акционеров имеет свой пакет и соответственно его размеру может влиять на принимаемые решения.

Общая зачетная таблица выборов-2020 в облсовет выглядит следующим образом: "Черкащане" получили 18 депутатских мест, "Слуга народа" - 12, "За майбутне" - 12, "Европейская солидарность" - 9, "Батькивщина" - 7, ОПЗЖ - 6.

Итак, победители выборов "Черкащане" по логике событий в других областных советах и в соответствии с наставлениями Банковой, должны были б подставить плечо своим "зеленым" коллегам и помочь продвинуть в кресло руководителя облсовета представителя именно президентской партии. Однако "Черкащане" решили сыграть в свою собственную игру и выбрали себе в попутчики "Европейскую солидарность" и "Батькивщину".

Первая серия коалициады

Количества депутатов этих трех фракций вполне хватает, чтобы решать вопросы большинством голосов. Собственно, это и было продемонстрировано на первом учредительном заседании облсовета, когда за выдвиженца "Черкащан" Анатолия Подгорного, который уже имеет опыт председательства в этом представительном органе, проголосовали 38 депутатов из 61-го присутствующего. Тогда как представитель "Слуги народа" Николай Кондрацкий получил лишь 23 голоса. В тот же момент ровно тем же количеством голосов депутаты избрали первого замглавы облсовета. Им стал журналист Роман Сущенко, который был политзаключенным Кремля с сентября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда в рамках обмена вернулся в Украину. Перед местными выборами Сущенко возглавил черкасскую ячейку "ЕС" и был первым номером областного партийного списка на выборах-2020.

Логика участия "Батькивщины" в этой коалиции состоит в том, что местная парторганизация, как и многие другие по стране, были переданы руководством центрального партийного офиса под влияние представителей местных элит. В данном случае бенефициарами черкасской ячейки партии Юлии Тимошенко называют тех же людей, которые входят в клуб "Черкащане". А среди них, преимущественно, - представители крупного аграрного бизнеса, имена которых упоминаются, к примеру, в контексте такой мощной корпорации, как "Мироновский хлебопродукт". Показательным является факт, что первым номером списка "Батькивщины" на выборах в облсовет была директор аффилированного с МХП Юрия Косюка Благотворительного фонда "МХП - Громаде" Татьяна Волочай. И он вскользь объясняет природу политического союза "Черкащан" и "Батькивщины". Между прочим, Косюк всегда имел влияние и на черкасскую организацию партии Петра Порошенко, за время президентства которого он некоторое время даже был первым замглавы АП.

Впрочем, 38 депутатов, которые голосовали за Подгорного и Сущенко – это несколько больше, чем предельное количество членов трех фракций-коалициантов, то есть сторонники коалиции точно были и в других фракциях. По некоторым данным, голоса могли дать депутаты из "За майбутне", хоть эта фракция, как и "Слуга народа", оказалась за бортом распределения наиболее влиятельных должностей в облсовете.

Вторая серия: "Коалиция всех со всеми"

Коалиционный блицкриг, который состоялся во время первого заседания совета, уже на следующем собрании оказался не таким однозначным. Ведь проявилась тенденция приобщения к большинству под эгидой "Черкащан" и других участников политического процесса. Сначала 10 декабря на внеочередном заседании облсовета, наконец, получила сатисфакцию "Батькивщина", представитель которой Михаил Мушиек был избран областным вице-спикером.

После этого на горизонте возник вопрос избрания других заместителей, которых у главы Черкасского облсовета оказалось значительно больше, чем у его коллег в других областях, чьи размеры и количество населения являются относительно равными. Следующим кандидатом в вице-спикеры стал выдвиженец ОПЗЖ Владимир Доманский. Однако в тот раз он во время тайного голосования набрал всего 23 голоса из необходимых 33-х.

После того, как в течение почти двух недель продолжался переговорный процесс, 21 декабря депутаты вновь собрались на внеочередную сессию. Подгорный внес две кандидатуры на должности своих дополнительных заместителей. Одним стал все тот же Доманский, а вторым – представитель "непримиримой" до сих пор "Слуги народа" Сергей Лисовой. И, о чудо, пасьянс наконец сложился - оба депутата получили новые должности в президиуме.

Дальнейшее распределение руководящих кресел в постоянных комиссиях подтвердило, что черкасским "слугам" удалось таки вклиниться в коалиционные расклады и получить еще председательства по крайней мере в двух комиссиях – регламентной и образовательной. Свою порцию власти получила и "За майбутне", правда, только в одной комиссии – экологической. Другие должности разделили между собой представители первоначальной коалиции.

Местные эксперты говорят, что включение "Слуги народа" во властные расклады стало уступкой настойчивости действующей областной власти и местного нардепа-мажоритарщика Александра Скичко, который активно протежировал в руководящее кресло своего однокашника Лисового. Однако роль бедного родственника, коим в конце концов выглядит в этих раскладах президентская партия, не лишила Банковую волнений за судьбу области. Поэтому, как свидетельствуют некоторые источники, организационные и кадровые решения по Черкасской области таки ожидаются. И, поговаривают, в "расстрельных списках" фигурирует также и глава ОГА Сергей Сергейчук, которому не удалось взять под полный контроль политический процесс в области.