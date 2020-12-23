Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Банковой и действительно, есть отчего сердиться, ведь "Слуга народа", которая взяла здесь на выборах второе место и завела в облсовет 12 депутатов, сначала вообще оказалась вне коалиционного процесса. Но все же успела заскочить в уходящий поезд в последний момент, правда, фактически на правах безбилетника.
RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалицию в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. В этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию в Черкасской области.
Кто прошел
Мандаты для своих депутатов в Черкасском областном совете получили шесть партий. Причем лидером гонки оказался местный партийный проект "Черкащане", который является собранием влиятельных в области бизнесменов и, по меткому наблюдению одного из знатоков местной политической ситуации, по формату напоминает не столько партию, сколько акционерное общество. Где каждый из партнеров-акционеров имеет свой пакет и соответственно его размеру может влиять на принимаемые решения.
Общая зачетная таблица выборов-2020 в облсовет выглядит следующим образом: "Черкащане" получили 18 депутатских мест, "Слуга народа" - 12, "За майбутне" - 12, "Европейская солидарность" - 9, "Батькивщина" - 7, ОПЗЖ - 6.
Итак, победители выборов "Черкащане" по логике событий в других областных советах и в соответствии с наставлениями Банковой, должны были б подставить плечо своим "зеленым" коллегам и помочь продвинуть в кресло руководителя облсовета представителя именно президентской партии. Однако "Черкащане" решили сыграть в свою собственную игру и выбрали себе в попутчики "Европейскую солидарность" и "Батькивщину".
Первая серия коалициады
Количества депутатов этих трех фракций вполне хватает, чтобы решать вопросы большинством голосов. Собственно, это и было продемонстрировано на первом учредительном заседании облсовета, когда за выдвиженца "Черкащан" Анатолия Подгорного, который уже имеет опыт председательства в этом представительном органе, проголосовали 38 депутатов из 61-го присутствующего. Тогда как представитель "Слуги народа" Николай Кондрацкий получил лишь 23 голоса. В тот же момент ровно тем же количеством голосов депутаты избрали первого замглавы облсовета. Им стал журналист Роман Сущенко, который был политзаключенным Кремля с сентября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда в рамках обмена вернулся в Украину. Перед местными выборами Сущенко возглавил черкасскую ячейку "ЕС" и был первым номером областного партийного списка на выборах-2020.
Логика участия "Батькивщины" в этой коалиции состоит в том, что местная парторганизация, как и многие другие по стране, были переданы руководством центрального партийного офиса под влияние представителей местных элит. В данном случае бенефициарами черкасской ячейки партии Юлии Тимошенко называют тех же людей, которые входят в клуб "Черкащане". А среди них, преимущественно, - представители крупного аграрного бизнеса, имена которых упоминаются, к примеру, в контексте такой мощной корпорации, как "Мироновский хлебопродукт". Показательным является факт, что первым номером списка "Батькивщины" на выборах в облсовет была директор аффилированного с МХП Юрия Косюка Благотворительного фонда "МХП - Громаде" Татьяна Волочай. И он вскользь объясняет природу политического союза "Черкащан" и "Батькивщины". Между прочим, Косюк всегда имел влияние и на черкасскую организацию партии Петра Порошенко, за время президентства которого он некоторое время даже был первым замглавы АП.
Впрочем, 38 депутатов, которые голосовали за Подгорного и Сущенко – это несколько больше, чем предельное количество членов трех фракций-коалициантов, то есть сторонники коалиции точно были и в других фракциях. По некоторым данным, голоса могли дать депутаты из "За майбутне", хоть эта фракция, как и "Слуга народа", оказалась за бортом распределения наиболее влиятельных должностей в облсовете.
Вторая серия: "Коалиция всех со всеми"
Коалиционный блицкриг, который состоялся во время первого заседания совета, уже на следующем собрании оказался не таким однозначным. Ведь проявилась тенденция приобщения к большинству под эгидой "Черкащан" и других участников политического процесса. Сначала 10 декабря на внеочередном заседании облсовета, наконец, получила сатисфакцию "Батькивщина", представитель которой Михаил Мушиек был избран областным вице-спикером.
После этого на горизонте возник вопрос избрания других заместителей, которых у главы Черкасского облсовета оказалось значительно больше, чем у его коллег в других областях, чьи размеры и количество населения являются относительно равными. Следующим кандидатом в вице-спикеры стал выдвиженец ОПЗЖ Владимир Доманский. Однако в тот раз он во время тайного голосования набрал всего 23 голоса из необходимых 33-х.
После того, как в течение почти двух недель продолжался переговорный процесс, 21 декабря депутаты вновь собрались на внеочередную сессию. Подгорный внес две кандидатуры на должности своих дополнительных заместителей. Одним стал все тот же Доманский, а вторым – представитель "непримиримой" до сих пор "Слуги народа" Сергей Лисовой. И, о чудо, пасьянс наконец сложился - оба депутата получили новые должности в президиуме.
Дальнейшее распределение руководящих кресел в постоянных комиссиях подтвердило, что черкасским "слугам" удалось таки вклиниться в коалиционные расклады и получить еще председательства по крайней мере в двух комиссиях – регламентной и образовательной. Свою порцию власти получила и "За майбутне", правда, только в одной комиссии – экологической. Другие должности разделили между собой представители первоначальной коалиции.
Местные эксперты говорят, что включение "Слуги народа" во властные расклады стало уступкой настойчивости действующей областной власти и местного нардепа-мажоритарщика Александра Скичко, который активно протежировал в руководящее кресло своего однокашника Лисового. Однако роль бедного родственника, коим в конце концов выглядит в этих раскладах президентская партия, не лишила Банковую волнений за судьбу области. Поэтому, как свидетельствуют некоторые источники, организационные и кадровые решения по Черкасской области таки ожидаются. И, поговаривают, в "расстрельных списках" фигурирует также и глава ОГА Сергей Сергейчук, которому не удалось взять под полный контроль политический процесс в области.