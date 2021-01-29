Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области

Избрание главой облсовета выдвиженки «Слуги народа» – это очевидная договоренность с мэром: его «Пропозиція» дала голоса для представителя «слуг», а они в горсовете проголосовали за мэрского секретаря

Избрание главой облсовета выдвиженки «Слуги народа» – это очевидная договоренность с мэром: его «Пропозиція» дала голоса для представителя «слуг», а они в горсовете проголосовали за мэрского секретаря

Исторически так сложилось, что в управленческом плане на Николаевщине существуют две институции, которые больше критикуют друг друга, хотя цель у них, казалось бы, одна – это типичное "делать жизнь людей лучше". Речь идет о вечной конкуренции по линии "область – город". Но, кажется, именно сейчас пришло время, когда ситуация может измениться с позитивными последствиями как для областного центра, так и для всего региона. Ведь наконец-то новый-старый николаевский градоначальник Александр Сенкевич, назначенный пару месяцев назад руководитель ОГА Виталий Ким и свежеизбранная глава облсовета Анна Замазеева мыслят примерно одинаково.

Исторический опыт Сенкевича

Предлагаем немного вспомнить недавнюю историю, чтобы понять ситуацию глубже. Как мы уже писали, мэром Николаева во второй раз стал Сенкевич, который успел поработать с уже четырьмя (временных и. о. не озвучиваем) главами Николаевской облгосадминистрации, и до последнего времени ни одно из этих сотрудничеств нельзя было назвать очень продуктивным.

Первым руководителем региона на пути мэра стал Вадим Мериков. Здесь все происходило довольно типично для Украины: начиналось с позитива, когда председатель ОГА активно поддерживал молодого и прогрессивного Сенкевича, а закончилось публичными упреками как с одной, так и с другой стороны.

На фото: Александр Сенкевич и Вадим Мериков. Фото: Niklife

Далее Сенкевичу пришлось (делаем ударение именно на этом слове) работать, наверное, с самым жестким главой области – ярким авторитарщиком украинской формации Алексеем Савченко. Это именно тот двухметровый человечище, который настаивал, что воспетый в легендах Конан Варвар жил на территории нынешней Николаевщины. И хотя все прекрасно понимали, что нет, не жил, но Савченко об этом сказать боялись все. Однажды он даже заставил своего заместителя ехать заграницу и попробовать привезти в Николаев Арнольда Шварценеггера, но не удалось. И смешно, и грешно.

Так же против решений Савченко не рисковал идти и Сенкевич. Во многом именно из-за этого у него и получилось наладить сотрудничество с главой области, но толка из этого вышло не слишком много.

На фото: Александр Сенкевич и Алексей Савченко. Фото: Niklife

После этого на Николаевщину этапировали очередного "варяга" - Александра Стадника. Напомним, что о его всестороннем фиаско у нас есть отдельный материал, просто скажем, что диалога со Стадником у городского головы областного центра не было от слова совсем. Ставленник президента всячески избегал Сенкевича, думая, вероятно, что его скоро сменит новый мэр от "слуг" Татьяна Домбровская. Однако вышло все совсем не так, и в результате места под солнцем лишился сам Стадник.

На фото: Александр Сенкевич и Александр Стадник

Свежие горизонты

И тут мы переходим к самому важному: к отношениям трех новых глав - Николаева, Николаевской ОГА и Николаевского облсовета. Для начала стоит подчеркнуть, что все вышеупомянутые люди – местные, николаевские. Они разбираются в особенностях жизни, прежде всего, города, и в этом большой плюс для Николаева. Также Сенкевича, Кима и Замазееву объединяет то, что они трое примерно одного возраста, что очень важно. Эти три персоны – это то самое "молодое поколение нового формата", к которому постоянно относили Сенкевича, называя его айтишником. Они - на одной волне. Ситуация прошлой каденции, когда Сенкевичу приходилось находить подход к депутатам откровенно других, закостенелых взглядов на жизнь а-ля "раньше было лучше" – закончилась.

Но назвать взаимосвязь, например, Кима и Сенкевича идеальной тоже нельзя. Первый перед мэрскими выборами откровенно говорил, что Сенкевичу во время первой каденции не удалось реализовать свои обещания, договориться с депутатами и собрать вокруг себя настоящую команду единомышленников. Также стало известно, что Александр Федорович был в списке желающих баллотироваться в мэры от тогда еще рейтинговой "Слуги народа", однако ему отказали. Об этом также рассказал Ким, который был главой областного штаба "ЗеКоманды". Как подтвердила практика, это был промах президентской партии, ведь ее кандидат Домбровская даже не смогла выйти во второй тур.

И все же вялая предвыборная критика в сторону мэра никоим образом не испортила взаимоотношений Сенкевича и Кима в поствыборный период. Напомним, что последний, кроме того, что стал главой ОГА, также зашел в Николаевский горсовет под №2, и когда пришлось выбирать, решил не отдавать мандат депутата. К слову, в горсовете Ким сыграл на руку Сенкевичу, ведь голосовал и за удобного для мэра секретаря горсовета, и за не менее удобных (и ручных) заместителей городского головы. Что же касается взаимоотношений Сенкевичем с Замазеевой, то никаких публичных упреков в сторону мэра с ее стороны замечено не было, правда, она вообще стала фигурировать в местной политике только накануне прошлогодних местных выборов, а уже на финише гонки ее взялся активно продвигать в кресло спикера облсовета тогда еще не глава ОГА Ким.

Сенкевич выходит на область?

Ну, да. Его "Пропозиція" хоть и завела в облсовет не так много депутатов – всего семь – но все они точно являются людьми Сенкевича. Собственно, каждый из них зашел туда на фамилии мэра. Чего только стоит Андрей Волков – депутат областного совета и управляющий делами исполкома города. И это один из самых верных соратников Сенкевича вообще.

Между прочим, избрание Замазеевой областным спикером – это очевидная договоренность с мэром: он дал голоса для представителя "слуг", а они в горсовете проголосовали за мэрского секретаря Дмитрия Фалько. Изнутри такая идиллия выглядит, как цветочно-конфетный период молодой пары, где обе стороны готовы пока идти на взаимные уступки.

Но весь этот позитив может легко поломаться об "бытовуху", когда придет время решать насущные вопросы: нужно будет искать деньги на хоть какое-то развитие, например, местного аэропорта в посткарантинный год, когда надо будет договариваться друг с другом о софинансировании инсулиновых программ или ремонтировать дороги государственного значения в границах города или ремонтировать здание театра. И тогда очень быстро может дойти до всяческих подозрений, "битья посуды", скандальных обвинений на публику и даже громкого развода.