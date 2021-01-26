НАБУ завершило расследование дела о коррупции экс-главы Черновицкого облсовета

Дело Ивана Мунтяна передают в Высший антикоррупционный суд

Дело Ивана Мунтяна передают в Высший антикоррупционный суд

Фото: из открытых источников

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили расследование дела о подозрении в коррупции бывшего председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, которого обвиняют в получении 180 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, бывший председатель Черновицкого областного совета (занимал должность на момент совершения преступления) в июле 2019 года выразил просьбу одному из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса", - рассказали в НАБУ.

Было установлено, что в течение августа-октября 2019 года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тыс. долл.

В феврале 2020 года НАБУ и САП сообщили им обоим о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

25 января 2021 года экс-чиновнику и задействованному в совершении преступления предпринимателю открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности.