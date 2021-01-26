09:02  26 января
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев
12:49  26 января
Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
12:44  26 января
В Минветеранов хотят создать должность омбудсмена по правам участников войны на Донбассе
UA | RU
UA | RU
26 января 2021, 12:25 106

НАБУ завершило расследование дела о коррупции экс-главы Черновицкого облсовета

26 января 2021, 12:25 106
Читайте також українською мовою
Дело Ивана Мунтяна передают в Высший антикоррупционный суд
Дело Ивана Мунтяна передают в Высший антикоррупционный суд
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили расследование дела о подозрении в коррупции бывшего председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, которого обвиняют в получении 180 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, бывший председатель Черновицкого областного совета (занимал должность на момент совершения преступления) в июле 2019 года выразил просьбу одному из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса", - рассказали в НАБУ.

Было установлено, что в течение августа-октября 2019 года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тыс. долл.

В феврале 2020 года НАБУ и САП сообщили им обоим о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

25 января 2021 года экс-чиновнику и задействованному в совершении преступления предпринимателю открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности.

НАБУ Черновцы уголовное дело облсовет Иван Мунтян коррупция
Гибель курсантов под Харьковом: суд оставил в СИЗО двух подозреваемых
25 января 2021, 18:04
СБУ поймала организаторов преступных группировок, вымогавших деньги у предпринимателей
25 января 2021, 14:16
Суд взял под стражу пойманного на взятке чиновника Житомирской ОГА
25 января 2021, 12:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Александр Костенко
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Все блоги »