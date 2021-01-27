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27 января 2021, 19:00 8

Мэра Константиновки Азарова и секретаря горсовета оштрафовали за отсутствие масок

27 января 2021, 19:00 8
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Чиновники проводили заседание в городском совете без средств защиты
Чиновники проводили заседание в городском совете без средств защиты
Фото: v-variant.com.ua
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В городе Константиновка Донецкой области работники Нацполиции оштрафовали мэра Олега Азарова и секретаря городского совета Дениса Коржикова за то, что они находились без масок во время заседания координационного совета.

Об этом сообщает издание "Восточный вариант", передает RegioNews.

Известно, что заседание состоялось в конце декабря 2020 года, фото, где Азаров и другие присутствующие находятся без масок, опубликовано на сайте горсовета.

По этому поводу местные жители обратились к представителям Национальной полиции с требованием разобраться в ситуации. Правоохранители составили протоколы на мэра Азарова, секретаря Коржикова и еще одну гражданку по ст. 44-3 КУоАП.

По факту нарушений условий карантина вышеуказанные лица были привлечены к административной ответственности", - сообщили в полиции.

Напомним, с 14 января в Украине будут штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у клиентов.

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