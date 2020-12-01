Николаев после выборов: как и с кем Сенкевичу снова придется договариваться уже в новом горсовете

Общеукраинская тенденция, согласно которой на выборах мэров в основном побеждают действующие городские головы, продолжилась и в Николаеве, где большинство голосов получил старый-новый градоначальник

Общеукраинская тенденция, согласно которой на выборах мэров в основном побеждают действующие городские головы, продолжилась и в Николаеве, где большинство голосов получил старый-новый градоначальник

Александр Сенкевич довольно уверенно обошел конкурента от ОПЗЖ Владислава Чайку, набрав 61% голосов при явке в 25%. В этот раз он вместе с собой завел в горсовет большую фракцию, чем в 2015-м, но будет ли ему от этого легче – большой вопрос.

Разница за пять лет

На первый взгляд может показаться, что разница между 2015-м и 2020-м годами несущественна. Тогда Сенкевич стал мэром Николаева от партии "Самопомич", которая вдобавок завела еще 10 депутатов фракции в Николаевский горсовет. В этом году - это уже 13 депутатов от промэрской "Пророзиции" плюс сам городской голова.

Но на самом деле разница значительная. Во-первых, на выборах-2015 с огромным отрывом победил "Оппозиционный блок", у которого было 26 депутатов. В дальнейшем эти депутаты вертели и крутили городским бюджетом, как хотели, блокируя любые вопросы, которые были им невыгодны. В этот же раз больше всего мандатов получила ОПЗЖ, но ее отрыв от "Пропозиции" составляет всего три депутата.

Во-вторых, люди, которые прошли в горсовет с Сенкевичем в этом году, значительно более лояльны к нему, чем те, кто был в "Самопомочи". К примеру, тогдашний председатель фракции Сергей Исаков, наконец, стал едва ли не самой большой "занозой" в работе градоначальника. Именно он был инициатором так называемого "импичмента" для мэра в 2017-м, а после восстановления мэра в должности критиковал едва ли не каждое его решение. То же самое можно сказать и о большинстве других членов фракции. Из всех бывших партнеров с Сенкевичем остались только два депутата – Федор Панченко и Дмитрий Сичко, которые сейчас снова в горсовете.

Надо большинство, но с кем?

Как бы там не было, но переизбранному мэру придется договариваться со вчерашними конкурентами. К счастью для него, договариваться хочет не только он, но и с ним. Первый и самый очевидный вариант – "Европейская солидарность", у которой 5 мест. Кое-кто из новоизбранных депутатов от "ЕС" еще перед вторым туром показали свою приверженность, прикрепив на аватарки в Facebook рамки с поддержкой Сенкевича.

Другие потенциальные или, скорее, ситуативные партнеры – 9 депутатов "Слуги народа". Некоторые из них, как, например, Николай Капацына (сын влиятельного в городе предпринимателя и владельца судостроительного завода "Океан" Василия Капацыны), публично поддержал Сенкевича перед вторым туром, заявив даже, что именно такую задачу перед "слугами" поставил сам президент. Правда, позже слова Капацыны раскритиковала кандидат в мэры от "СН" Татьяна Домбровская. Она обвинила последнего в том, что тот вообще не работал на благо партии и партийного кандидата, а заранее поддерживал действующего градоначальника.

На фото: Татьяна Домбровская и Николай Капацына

Сама же Домбровская публично пока не говорила, будет ли договариваться с Сенкевичем, а даже наоборот - пыталась его всячески критиковать, сравнивая мэра с "драконом, с которым когда-то сам боролся". И все же это больше похоже на надувание губ, и она, скорее, будет договариваться с городским головой, чем с ОПЗЖ или, не дай Господь, "шарийцами". Кроме того, еще не ясно, будет ли Домбровская председателем фракции после своего фиаско на мэрских выборах.

Как ни странно, но к коалиции с Сенкевичем очевидно присоединится и "Наш край". Одна из самых заметных фигур там – владелец завода "Экватор" и президент местного футбольного клуба Сергей Кантор. Во время предыдущего созыва он был депутатом и поддерживал мэра. Более того, Кантор неоднократно говорил, что Сенкевич ему - "как собственный сын".

На фото: Сергей Кантор

Если провести нетрудные математические расчеты, то это 32 голоса из общих 54-х, то есть большинство. Как минимум, на бумаге выглядит внушительно, но это - идеальный вариант, а они в природе встречаются нечасто. Вероятно, такая идиллия продлится максимум одну-две-три сессии, пока люди не понакомятся друг с другом, пока не сформируют депутатские комиссии, и, что важнее, пока не придет время обсуждать бюджет-2021.

Деготь для Сенкевича

Зато очевидно, кто будет главной головной болью для Сенкевича. Конечно, это - ОПЗЖ, а личный противник для мэра – Артем Ильюк. Ранее в материале "История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги" мы писали о том, как партия бросила Ильюка, избрав вместо него кандидатом в мэры Чайку. Несмотря на это, Ильюк всячески себя позиционирует как противоположность Сенкевичу. Еще перед выборами эти двое не раз скандалили на страницах соцсетей или СМИ, называя друг друга "Артемчиком" и "Шурочкой".

Хотя есть и другое мнение, которое пока не спешат озвучивать. Очевидно, что упомянутый "кидок" со стороны партии не мог не оскорбить самолюбия нардепа двух прошлых созывов, которому оставили место №2 в николаевской ОПЗЖ и не разрешили баллотироваться в мэры, отдав вакантное место явно более слабому кандидату. Не исключено, что такие действия партии могут иметь последствия в будущем, и Ильюк станет шестерней с семью зубцами, которая будет разрушать ОПЗЖ изнутри. Как минимум, мотивацию работать именно на благо партийных флагов ему явно подпортили.

На фото: Артем Ильюк

Непонятна позиция сейчас только у "Партии Шария", у которой в горсовете 5 мандатов. Учитывая структуру этой партии, когда ее члены готовы делать все, что велит лидер и идол Анатолий Шарий, и, собственно, позицию самого Шария, можно спрогнозировать коалицию оппозиции ОПЗЖ – "Партия Шария". Однако недавно местный лидер "шарийцев" Татьяна Кравчук заявила, что они ни с кем в коалицию вступать не собираются. Впрочем, звучит, скажу прямо, неубедительно.

На фото: Татьяна Кравчук. Фото: НикВести

"Зеленый" секретарь горсовета?

На данный момент это один из важнейших вопросов как для Сенкевича, так и для всех остальных. Именно секретарь должен быть своеобразным мостиком между депутатским корпусом, городским головой и чиновниками. На примере уже бывшего созыва рады, когда секретарь Татьяна Казакова на нюх не переносила мэра, можно увидеть, что ничего конструктивного из подобного не выходит.

Понятно, что секретарем не будет представитель от "Пропозиции", ведь это было бы слишком легкой пробежкой для Сенкевича. Приближенные к политическим процессам внутри горсовета говорят, что секретарем, скорее всего, будет представитель "Слуги народа". Кстати, упомянутый уже Николай Капацына успел публично проявить готовность взять на себя эту "ношу". Другими потенциальными "зелеными" кандидатурами называют Наталью Горбенко (еще один близкий к Сенкевича человек, которая раньше была в "Самопомочи"), Елену Кузьмину или даже Татьяну Домбровскую. Ранее также говорили о Виталие Киме, однако последний пошел выше и стал главой Николаевской ОГА. Но пути для отступления Ким оставил, не отказавшись от депутатского мандата.

И последнее. Уже второй раз на выборах мэра Николаева побеждает прогрессивный "айтишник" Александр Сенкевич. Но также во второй раз он побеждает, скорее, не благодаря, а вопреки. Как ни странно, помогает ему в этом в большой степени особенность города. В 2015 году главным соперником Сенкевича был кандидат от российско направленной оппозиции, так же было и в этот раз. И такой ход дел уже второй раз заставляет патриотически настроенное население, которого достаточно, подниматься с диванов и идти на участки, чтобы не допустить "возврата в зад". И если неудачи прошлых лет можно объяснить тем, что у Сенкевича был только Сенкевич, причем без команды, без опыта и без авторитета, то подобные оправдания в будущем уже никого не убедят. Или работай, или...