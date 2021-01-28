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28 января 2021, 18:29 21

Чиновника Киевского облсовета будут судить за присвоение помощи для инвалидов и ветеранов

28 января 2021, 18:29 21
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Руководитель одного из отделов облсовета подрабатывал официальные документы и присваивал средства
Руководитель одного из отделов облсовета подрабатывал официальные документы и присваивал средства
Фото: прокуратура
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Работники Киевской местной прокуратуры №6 сообщили о подозрении бывшему чиновнику Киевского областного совета, который, злоупотребляя служебным положением, занимался хищением денежной помощи из государственного бюджета для ветеранов и инвалидов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленник, будучи руководителем одного из отделов аппарата Киевского областного совета, подрабатывал официальные документы и присваивал адресную денежную помощь, выделенную инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий и волонтерского движения.

Таким образом экс-чиновник завладел средствами на общую сумму 565 тысяч гривен. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту жительства и прошлого места работы подозреваемого", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, экс-мера Ирпеня Карплюка будут судить за служебную халатность на 2,7 миллионов гривен.

Киевская область облсовет коррупция задержание Чиновник прокуратура
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