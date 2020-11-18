Зеленский уволил главу Николаевской ОГА Стадника. Чем он запомнился жителям области

Год и два месяца Николаевской областью руководил Александр Стадник. Закончилось все 17 ноября, когда президент Владимир Зеленский своим указом уволил господина Александра от работы на Николаевщине. Хотя здесь можно поспорить, кого и от кого освободил Зеленский – Стадника от области или область от Стадника

Год и два месяца Николаевской областью руководил Александр Стадник. Закончилось все 17 ноября, когда президент Владимир Зеленский своим указом уволил господина Александра от работы на Николаевщине. Хотя здесь можно поспорить, кого и от кого освободил Зеленский – Стадника от области или область от Стадника

Вступая в должность, Александр Стадник проронил фразу, которая тогда рассмешила многих, а сейчас ею его и провожают. Тогда он сказал: "Я хочу зайти в историю...". Да, именно "зайти" в историю. Удалось ли ему это сделать – давайте разберемся. Для лучшей наглядности используем так называемую "формулу принятия неизбежного", только переменные у нас будут свои. Итак, стадии работы Стадника в Николаевской области: назначение, раздор, закрытость, отсутствие, освобождение.

Назначение: очередной "варяг"

Новость о назначении Стадника на должность главы местной ОГА появилась 5 сентября 2019 года и вызвала в основном негативные эмоции и предчувствия. Люди откровенно устали от Алексея Савченко, которого сюда направили из Киева. Все ожидали человека из области, человека, который хотя бы поверхностно понимала проблематику региона. Перед назначением Стадника в городе даже небольшие протестные митинги происходили.

Да исамо назначение вызвало много вопросов, суть которых в основном заключалась в одном – кто это вообще такой? О нем было мало информации, известно было лишь то, что работал до того Стадник в киевской налоговой.

Только впоследствии появилась информация, которая объяснила назначение Стадника. Дело в том, что Александр Васильевич – кандидатура, которую президенту лично рекомендовал тогда помощник, а сегодня председатель ОП Андрей Ермак. Подтверждение этой теории появилось в день представления Стадника общественности, ведь делал это лично Ермак.

Раздрай: паралич работы облсовета

Еще во время своей так называемой "инаугурации" новый председатель ОГА заявлял, что Николаевщина – едва ли не единственная область в Украине, которая до сих пор осталась в 1990-х. Он также пообещал, что "как было раньше – больше не будет". И вместо того, чтобы вытаскивать область из бурных девяностых, Стадник на полгода заблокировал работу областного совета. Причина проста – желание найти голоса для увольнения председателя облсовета и активной поклонницы бывшего президента Петра Порошенко – Виктории Москаленко. Она однажды назвала Зеленского "малоросом", поэтому ее увольнение стало делом чести для ставленника президента.

Ища эти голоса, Александр Васильевич разделил депутатов облсовета на два почти равных лагеря: так называемую "группу Стадника" и "группу Москаленко". Полгода велась война между лагерями. Это как раз был разгар пандемии коронавирус, когда депутаты никак не могли выделить деньги на борьбу с COVID-19. Вы спросите, кто победил? Пусть на это даст ответ до сих пор легитимная глава облсовета Виктория Москаленко.

Закрытость

Здесь много рассказывать не приходится, ведь за более чем год своей работы, Александр Стадник не провел для журналистов и жителей ни одной открытой пресс-конференции – ноль. Хотя еще в день назначения обещал сделать это, но "позже".

Вообще, именно закрытость и нежелание давать комментарии – это та особенность, которая характеризовала руководителя Николаевщины в течение всего времени его работы. Постоянно менялись пресс-секретари ОГА, указывая на тяжелый характер Стадника, информацию о процессах в области нужно сейчас находить или у его заместителей, которые более открыты к общению, или на его странице на Facebook. Хотя это еще не самое худшее.

Дошло все до того, что сейчас ОГА заранее объявляет время и дату брифинга определенного чиновника, а журналистам называют дедлайны – время, к которому можно поставить вопрос. Обычно вопрос можно отправить в один день, а брифинг происходит на следующий. Все это для того, чтобы чиновникам успели найти ответы на вопросы, а те торжественно их зачитали на камеру. Честно говоря, выглядит такое "сотрудничество", словно отчет ЦК КПСС, а вот реальное положение дел на Николаевщине не отражает. Конечно, аргументируют такой формат исключительно коронавирусом.

Отсутствие (на рабочем месте)

Еще одна особенность Стадника за время работы в ОГА – умение бесследно исчезать со своего рабочего места. Мы уже однажды писали о поисках этого чиновника. Тогда его не могли найти несколько недель. Происходило это в момент, когда в стране пандемия коронавируса лишь набирала обороты, и нужно было принимать непопулярные, но необходимые решения.

И подобное происходило не один раз. Во второй раз председатель ОГА "исчез" накануне местных выборов. Официально он был на больничном из-за того, что заболел вирусом COVID-19 и лечился в Киеве (почему не в Николаеве – даже не спрашивайте). Собственно, к лечению вообще вопросов нет, ведь болезнь тяжелая и, судя по странице Стадника в Facebook, переносил он ее также трудно, даже в реанимации. Желаем ему полного выздоровления.

И есть вопрос относительно дат и относительно гривен. Впервые общественность услышала о коронавирусе у Стадніка 14 сентября - он сам об этом рассказал. Дальше была тишина длиной в полтора месяца, разбавленная несколькими постами о лечении. А вот информация о полном выздоровлении была опубликована 26 октября – на следующий день после местных выборов. Почему именно после выборов – неизвестно, но известно, что работой Стадника в ОП были недовольны давно. Первый такой звоночек прозвучал еще в конце 2019-го, когда нардеп от Николаевщины Игорь Копытин рассказал, что к Стаднику "есть вопросы". Тогда они касались проигрыша на выборах в ОТГ области, на которых "слуги" проиграли "Нашему краю". Также Копытин тогда рассказал, что партия планировала, чтобы именно председатель ОГА занимался избирательной кампанией на предстоящих местных выборах, однако из-за поражения на выборах в ОТГ этот план в партии могут пересмотреть. В дальнейшем его действительно пересмотрели, и занимался предвыборными процессами в области лично Давид Арахамия (о результатах его работы можете прочитать в нашем материале), а Стадника просто отодвинули на задний план, чтобы хуже не было.

Теперь относительно гривен. За время своей работы он дважды завоевывал титул "самый высокооплачиваемый председатель ОГА страны". Впервые Стадник стал рекордсменом в июне, когда выписал себе месячную зарплату в 70 тысяч гривен. И в сентябре рекорд был побит – 93,3 тыс. грн за месяц работы. Кроме самой зарплаты, он тогда получил отпускные, пособие за временную нетрудоспособность (лечился от коронавируса) и материальную помощь на оздоровление.

Освобождение

Вот, чем запомнился Николаевщине Стадник. Безликий, закрытый и слабый чиновник, который не владеет ни ситуацией, ни на украинском языком. Все же заканчивать, считаю, нужно позитивом. И к чести Александра Васильевича, дороги при его "правлении" в области начали наконец ремонтировать. Недавно Кабмин согласовал кандидатуру Виталия Кима на должность председателя Николаевской ОГА. Кто это такой – читайте в нашем материале "Зелені" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Николаевщине".