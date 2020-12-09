Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет

В Николаевский областной совет прошли шесть партий, однако ни одна из них и близко не имеет необходимого большинства для принятия любых решений. В свою очередь, это означает лишь одно – придется договариваться

В Николаевский областной совет прошли шесть партий, однако ни одна из них и близко не имеет необходимого большинства для принятия любых решений. В свою очередь, это означает лишь одно – придется договариваться

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как будет формировать коалицию в облсоветах, а кто там окажется в оппозиции. В этот раз мы анализируем ситуацию, сложившуюся после выборов-2020 в Николаевской области.

Кто и сколько

Как уже говорилось, представительство в облсовете получили шесть политических партий. Интересно, что все они – всеукраинские проекты, ни одного местного. Так, пыталась пройти партия "Николаевцы", но получилось так же плохо, как и на выборах в Николаевский горсовет – 0 депутатов, несмотря на значительные расходы на рекламу и, казалось бы, громкие фамилии, как, к примеру, бывшего председателя облсовета от Партии регионов времен президентства Януковича Игоря Дятлова.

Довольно ожидаемо больше всего мандатов получил другой обломок ПР, пророссийская ОПЗЖ – 18. Но отрыв от ближайших преследователей у нее - совсем незначительный, ведь "Слуга народа" завела в облсовет 16 депутатов. "Европейская солидарность" смогла завоевать 8 мест, "Пропозиция" во главе с николаевским мэром Александром Сенкевичем - 7, а "За майбутне" - 5. Своеобразной темной лошадкой оказалось местная ячейка партии "Наш край", на которую перед выборами мало кто ставил, а по разным рейтингам она и вообще могла не набрать минимальные 5%. В результате же – 10 депутатов и "бронза". Всего в облсовете, напомню, 64 места.

Один за всех и все - против ОПЗЖ

Если кто-то думал, что ОПЗЖ со своим большинством будет править бал в облсовете, то это вряд ли. Ведь, скорее всего, именно она будет в оппозиции. И в оппозиции абсолютно ко всем.

Основа, к которой сейчас хотят присоединяться другие - "Слуга народа". Почему? Потому что она не столько является правящей партией в стране, сколько обладает одним большим козырем – настроенным на борьбу главой ОГА. Недавно на этой должности заменили откровенно аморфного Александра Стадника местным Виталием Кимом. А это, на минутку, человек, который развивал партию Владимира Зеленского на Николаевщине еще с самого ее основания. Кстати, Ким также прошел на выборах в Николаевский городской совет и от мандата там не отказался, несмотря на новую должность. По его словам, будучи и городским депутатом, и главой области, он сможет реализовать много проектов для всего региона. Хотя с другой стороны, это выглядит как пути к отступлению.

На фото слева – Виталий Ким

По словам политических экспертов, близкие между собой "Евросолидарность" и "Пропозиция" также готовы работать со "слугами", как и "За майбутне". Если подсчитать, то это - уже 36 голосов при необходимых для большинства 33-х. Но тут мы снова вспоминаем про "Наш край", которого никто особо не ждал, но который будет иметь значительное влияние на принятие решений. Согласно экспертным мнениям, эта партия будет использовать более выжидательную тактику и активно работать над укреплением прежде всего собственных позиций. Примерно так было и в предыдущем созыве, в начале которого у них было всего 10 мандатов, а в конце фракция уже стала самой влиятельной и наиболее организованной силой.

Столь высокому влиянию партия в первую очередь обязана своему лидеру Юрию Кормышкину. Он имеет авторитет среди коллег, а собственные интересы защищает как никто другой. Яркий пример – его конфликт с вышеупомянутым Стадником. Последний, как мы уже писали, в начале своей работы очень хотел (или ему поставили такую задачу в ОП) снять с должности председателя облсовета прошлого созыва, активную поклонницу 5-го президента Петра Порошенко Викторию Москаленко, однако позиция Кормышкина не позволила этого сделать, а потом Стадника вообще уволили.

На фото: Юрий Кормышкин

А еще раньше глава ОГА времен Порошенко Алексей Савченко называл Кормышкина "латифундистом" и просил правоохранителей проверить деятельность агрария. И закончилось все тем, что перед своим увольнением Савченко уже называл Кормышкина чуть ли не лучшим кандидатом на должность руководителя Николаевщины. Все же в самом начале работы нового созыва "Наш край" больше будетсклоняться к сотрудничеству со "Слугой народа" и другими, чем с ОПЗЖ.

Кто возглавит облсовет

Это вакантное место планируют забрать себе "слуги". Едва ли не единственным и самым главным кандидатом на должность председателя областного совета является Анна Замазеева. Еще не будучи главой ОГА, Ким закидывал удочку с фамилией "Замазеева" и давал понять, что партия будет делать все, чтобы именно их выдвиженец уселся в среднее кресло за трибуной. Тогда Ким также намекнул: если нужно будет, в этом помогут и партийные нардепы-мажоритарщики, которых Николаевщина делегировала аж шесть. И это мы даже не берем во внимание руководителя местной парторганизации Давида Арахамию, который также руководит фракцией президентской партии в Верховной Раде. Тем временем, о поддержке кандидата от "СН" уже публично заявили в "Пропозиции".

На фото: Анна Замазеева

К слову, Замазеева до прошлых выборов не светилась в политике, а зарекомендовала себя как успешная бизнес-вумен и председатель Всеукраинской ассоциации финансовых компаний. Также госпожа Анна тесно сотрудничает и даже дружит с Татьяной Домбровской, которая с треском провалила выборы мэра Николаева, заняв лишь третье место.

Также в "Слуге народа" очень хотят забрать себе наиболее влиятельные депутатские комиссии: по вопросам ЖКХ и бюджетную. Относительно других, то пока известна кандидатура на председателя аграрной комиссии: это кресло планируют отдать крупнейшему аграрию области – вышеупомянутому Кормышкину. Он, к слову, возглавлял ее и в прошлый созыв. Что же касается других комиссий, то по ним перед сегодняшним первым заседанием нового облсовета до последнего велись переговоры. Но ждать их результатов осталось недолго.

Впрочем, как бы там партии и депутаты не планировали, уже точно можно говорить о том, что эти расклады будут работать недолго. Более того, как ни крути, но областной совет – не парламент, и здесь политика как таковая часто служит лишь фоном. На местах люди меняются редко. Так, они меняют партийные флаги, иногда даже кардинально. Тут не удивишься увидеть в кандидатах от ОПЗЖ бывшую представительницу "УКРОПа" или кого-то подобного. Как любили повторять кандидаты во время предвыборной агитации: "Политика – она в Киеве".