Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку

Назначение четыре месяца назад как раз перед самыми местными выборами нового главы Черкасской ОГА многими рассматривалось как своеобразный «билет на войну» с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, выписанный непосредственно президентом. Но Сергей Сергийчук проиграл не только эту «войну», но и борьбу за контроль над облсоветом

Назначение четыре месяца назад как раз перед самыми местными выборами нового главы Черкасской ОГА многими рассматривалось как своеобразный «билет на войну» с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, выписанный непосредственно президентом. Но Сергей Сергийчук проиграл не только эту «войну», но и борьбу за контроль над облсоветом

В начале декабря в эксклюзивном интервью RegioNews тогда еще руководитель Черкасской области, подводя итоги своих 100 дней на посту, убеждал нашего корреспондента, что уже с нового года его команда в ОГА серьезно подойдет к перераспределению обязанностей внутри администрации, создаст новую ее структуру и проведет необходимые изменения. Впрочем, этим планам не суждено осуществиться, ибо еще на прошлой неделе нам из собственных инсайдерских источников в высших властных коридорах стала известна едва ли не самая главная для Черкащины предновогодняя новость, о чем мы первыми сообщили в своей публикации: Сергей Сергийчук уже готовится "на выход", написав заявление об увольнении по собственному желанию.

Так оно и произошло - в ночь с 29 на 30 декабря последнюю точку в этом кадровом решении поставил соответствующий президентский указ. Еще одним своим указом Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Черкасской ОГА на Виктора Гусака, который до этого был замглавы ОГА. Куда дальше пойдет Сергийчук после своего снятия с кресла руководителя Черкасской области, пока неизвестно. Хотя, учитывая его профессиональный опыт (он с 1994-го почти непрерывно проработал в структурах СБУ, последним местом его соответствующей службы был Центральный аппарат СБУ, а до сентября 2019 года - должность заместителя начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации), Сергийчук вряд ли останется безработным.

Однако здесь возникает более важный и вполне закономерный вопрос: в чем, собственно, причина такой скоротечной его карьеры на позиции руководителя региона? Ведь всего за четыре месяца очень тяжело себя проявить на посту и чем-то серьезно запомниться, причем как в положительном, так даже и в негативном плане. Кстати, когда сам Сергийчук отчитывался RegioNews о своих достижениях за 100 дней, то смог только акцентировать на реализации проекта удобного сообщения Черкасс с Киевом, когда на первом его этапе запустили современный дизель-поезд до станции Шевченко с возможностью дальнейших пересадок на поезда "Интерсити".

А также подчеркнуть, что свой рабочий день всегда начинает с совещания по противодействию COVID-19, и в этом нет чего-то уникального – именно так делают абсолютно все руководители областей, районов, городов, поселков и сел страны. При этом для медиа он запомнился разве что постоянными разборками с арендаторами Черкасской ТЭЦ, которые, по его мнению, "не желали придерживаться тарифов НКРЭКУ и идти навстречу людям". Поэтому активно поддерживал требования вернуть государственное имущество этого предприятия из аренды кипрским офшором в собственность громады города, которая, по его словам, "способна более эффективно им управлять и внедрять более адекватные тарифы". Поэтому, кое-кто в местных бизнес-кругах, вероятно, заточил на него зуб.

Что же касается отношений с местными элитами, что в прерогативе глав ОГА, то Сергийчук в начале декабря нам сказал следующее: "В областной совет пришли те, кого выбрали черкасчане. Поэтому депутаты теперь обязаны работать на их благо и выполнять те обещания, которые они давали своим избирателям. Со своей стороны мы будем работать с той коалицией, которая есть. Мы настроены на конструктивное сотрудничество и поиск компромиссов, которые нужны прежде всего черкасчанам... С мэром Черкасс Анатолием Бондаренко мы нашли конструктив и поняли друг друга на сугубо прагматическом уровне еще до местных выборов".

Однако дело в том, что назначение как раз перед самыми местными выборами нового руководителя Черкасской ОГА многими рассматривалось как своеобразный "билет на войну" с черкасским градоначальником, выписанный непосредственно президентом. Потому что все до сих пор хорошо помнят тот майский "батл", который развернулся в информпространстве между президентом и Бондаренко на почве отношения к весенним карантинным ограничениям. Между прочим, предшественник Сергийчука на должности главы ОГА и тоже СБУшник в прошлом Роман Боднар не справился с задачей приструнить мэра Черкасс, поэтому, скорее всего, и поплатился своим портфелем. Но и Сергийчук, в конце концов, проиграл эту "войну": максимум, чего было достигнуто, так это публичных извинений уже переизбранного на очередной мэрский срок Бондаренко перед Зеленским.

Однако, судя по всему, в вину экс-главе Черкасской области Банковая поставила не только проигранное им противостояние на выборах болтливому бургомистру областного центра, а и фактическую капитуляцию в поствыборной борьбе за контроль над новым Черкасским облсоветом. Как мы уже писали, Офису президента и действительно есть отчего сердиться, ведь "Слуга народа", которая взяла здесь на выборах второе место и завела в облсовет 12 депутатов, сначала вообще оказалась вне коалиционного процесса, то есть в глухой оппозиции. В местной коалициаде торжествовало трио из партий "Черкащани", "ЕС" и "Батькивщина", областные депутаты которых в той или иной степени связывают с олигархом Юрием Косюком.

В последний момент "слуги" все же успели заскочить в уходящий поезд, правда, де-факто на правах безбилетников. Это когда после длительных переговоров президентской партии таки досталось место одного из заместителей главы облсовета для Сергея Лисового (доброго знакомца местного нардепа-мажоритарщика от "СН" Александра Скичко) и председательствование хотя бы в двух облсоветовских комиссиях – регламентной и образовательный. Но такие, по выражению Сергийчука, "конструктивное сотрудничество и поиск компромиссов" вряд ли удовлетворили его столичное руководство, которое настраивало и себя, и Зеленского на более серьезные властные достижения в этом регионе после выборов-2020.

С другой стороны, свежий черкасский случай с продолжением здесь кадровой чехарды наглядно иллюстрирует актуальное состояние региональной политики Офиса президента, которую, напомним, сейчас курирует замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Поэтому своеобразный "казус Сергийчука" - его полная ответственность. Проблема лишь в том, что таких случаев с каждым днем, похоже, будет становиться все больше, а системности в принятии необходимых кадровых решений – все меньше.

В отношении же самого Сергийчука, то о нем буквально через год в Черкассах уже никто и не вспомнит, ведь, повторимся, ничем существенным он здесь не запомнился, потому что за четыре месяца банально не успел. Разве что своей последней фразой, которой охарактеризовал вверенный ему регион. "Это - сердце Украины, очень красивый регион. Но есть проблема, это - хитрость местных людей. Смотрят преданно в глаза, говорят другое, а делают третье. Поэтому трудно находить взаимопонимание. Такие люди есть и в других регионах, но не в такой концентрации. Здесь их концентрация странная", - довольно откровенно высказался 29 декабря Сергийчук на собственной, по сути, финальной пресс-конференции в статусе главы ОГА.