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28 декабря 2020, 17:54 54

В Одесской областной администрации обнаружили пропажу документов 18 тысяч льготников

28 декабря 2020, 17:54 54
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Работники департамента соцполитики вплотную занимаются этой проблемой
Работники департамента соцполитики вплотную занимаются этой проблемой
Фото из открытых источников
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Документы утеряны во время сокращения аппарата ОГА и реформы департамента соцполитики.

Об этом сообщила советница председателя Одесской ОГА Светлана Фабрикант, передаёт RegioNews со ссылкой на ИА "Одесса-медиа".

При сокращении аппарата облгосадминистрации, в частности, реформе департамента соцполитики, были утеряны документы 18 тыс. человек, которые получают соцвыплаты от государства. Это - инвалиды, матери-одиночки, многодетные, чернобыльцы, афганцы и другие категории граждан.

Как сообщила советник председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Фабрикант, есть проблема, и она требует срочного решения.

Теперь этим людям нужно восстановить полностью весь пакет документов, подтверждающий право на социальные выплаты. Мы понимаем, что процесс этот непростой, небыстрый, поэтому работники департамента соцполитики вплотную занимаются этой проблемой: обзванивают людей, консультируют, чтобы как можно скорее снять вопрос с повестки дня, - сказала советница главы ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе инициируют проведение региональной переписи населения.

льгота ОГА департамент социальные выплаты Одесская область
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