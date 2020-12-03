Глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук: Местные кланы десятилетиями выкачивают ресурсы из области

Сергей Сергийчук возглавил Черкасскую ОГА в конце августа 2020 года. Его назначение было одним из первых в ряду новых назначений глав ОГА по всей Украине

Сергей Сергийчук возглавил Черкасскую ОГА в конце августа 2020 года. Его назначение было одним из первых в ряду новых назначений глав ОГА по всей Украине

Бывшему СБУ-шнику Сергийчуку досталась не простая область, которая входит в пятерку самых тяжелых регионов Украины и проблемы которой не удалось решить его предшественнику Романа Боднару, с которым наш корреспондент пообщался перед его увольнением. Более того, приход нового председателя ОГА перед самыми местными выборами многими рассматривался как своеобразный "билет на войну" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, выписанный Сергийчуку непосредственно президентом.

Накануне своих 100 дней пребывания на посту глава Черкасской ОГА в эксклюзивном интервью RegioNews рассказал о социально-экономических проблемах региона, борьбе с пандемией и, конечно, о своих отношениях с уже переизбранным на новый срок черкасским градоначальником Бондаренко.

Вы возглавили ОГА в непростой период. С одной стороны, необходимо завершать программы и внедрять реформы (медицинская, децентрализация). А с другой - Covid-19 и экономический кризис заставляют корректировать планы. Как работается в таких неблагоприятных условиях?

Мы провели анализ основных проблем и ожиданий черкащан. Сегодня людей больше всего волнуют уровень жизни, высокие тарифы на отопление. Они ждут улучшения инфраструктуры, состояния дорог. Также они хотят иметь качественную и доступную медицину.

Поэтому с первых дней мы начали воплощать в жизнь их ожидания. Например, достаточно оперативно нам удалось реализовать проект удобного сообщения Черкасс с Киевом. На первом этапе мы запустили современный дизель-поезд до станции Шевченко. Этот дизель каждый день делает 4 рейса, а расписание сформировано так, чтобы людям было удобно пересаживаться на поезда "Интерсити", которые идут во всех направлениях государства. На втором этапе, который реализуем в следующем году, мы проведем электрификацию этого участка, что даст возможность черкащанам вдвое сократить время поездок в Киев и свяжет наш город в одну линию скоростных поездов с другими областными центрами. Благодаря президенту и депутатам в первом чтении госбюджета на это предусмотрено 195 млн грн.

Благодаря программе президента "Большое строительство" улучшается качество дорог. Раньше никогда такими темпами не ремонтировались и не строились дороги в области.

Кроме того, перед всем государством и ОГА стоят очень большие вызовы из-за распространение Covid-19. И правительство, и областная администрация сегодня делают очень много, чтобы вовремя обеспечить медицинскую отрасль современной аппаратурой и медикаментами. Ежедневно увеличивается количество людей, которые попадают в больницы. Поэтому правительство выделило 102 млн грн дополнительных средств на закупку кислородных концентраторов и создание стационарных кислородных станций в больницах. Каждый мой рабочий день начинается с совещания по противодействию Covid-19. Также я регулярно посещаю медицинские заведения и контролирую выполнение требований правительства. Пандемия – это сегодня ключевая проблема.

Пандемия высветила целый ряд проблем медицинской отрасли в стране – нехватка кадров, недофинансирование, несовершенство системы семейной медицины. В состоянии ли область самостоятельно справиться с этими проблемами?

Это всеукраинская проблема. Без помощи государства область сама ее не решит. Но президент и правительство держат ситуацию под контролем, постоянно занимаются этой проблемой, ежедневно проводятся совещания, ставят задачи. А мы отчитываемся о том, как идет выполнение. То есть, происходит постоянный диалог.

Обеспечение людей необходимыми медицинскими услугами в период борьбы с пандемией – это вызов №1. Сейчас Черкасская область с этим довольно хорошо справляется. Здесь есть много квалифицированных специалистов, создана действенная система медицинских услуг. Все медицинские учреждения вовремя подписали договоры с НСЗУ.

Как область готовится к возможному увеличению количества больных Covid-19?

Если люди поймут всю сложность ситуации, будут соблюдать требования карантина, то мы без проблем справимся. А пока ситуация ухудшается, много врачей болеет Covid-19 и, возможно, дойдет до того, что уже некому будет лечить больных. Если кто-то этого не понимает, то им надо это объяснять. Что, собственно, мы и делаем.

Те меры, которые ввело правительство на выходные дни, вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Особенно со стороны предпринимателей, которые несут финансовые потери. Как вы находите компромисс между двумя вызовами: с одной стороны – здоровье людей, а с другой – финансовые потери предпринимателей?

Кто испытывал проблемы, то это в первую очередь малые предприниматели. Именно поэтому мы не закрывали рынки, где люди работают сами на себя. Не запрещали работать ресторанам на вынос еды. Но создавать массовые скопления людей, прикрываясь различными политическими лозунгами, абсолютно недальновидно. Люди должны понимать, что за счет их здоровья отдельные бизнесмены просто обогащаются. Наконец, как видим, карантин выходного дня дал результат и сейчас наблюдается снижение заболеваемости.

Назовите важнейшие, на ваш взгляд, проблемы, которые сегодня мешают области развиваться более динамично.

Черкасская область имеет огромный потенциал для развития, но стать по-настоящему развитым регионом мешает местная клановость. Это когда несколько неформальных групп имеют экономические, административные или даже уголовные меры воздействия на региональные процессы. Они десятилетиями выкачивают из области ресурсы, ничего сюда не вкладывая. Например, весь местный ресторанный бизнес просто подчинила себе небольшая кучка людей. В то время, как малых предприятий очень мало.

Все эти проблемы особенно остро ощущаются с появлением пандемии. Уровень доходов населения падает, количество рабочих мест уменьшается и все это вызывает серьезное беспокойство у людей относительно своего будущего и будущего их семей.

Достаточно ли сегодня влияние областной исполнительной власти на те процессы, которые происходят в экономике, в жилищно-коммунальной, социальной сферах?

Действующее законодательство позволяет обеспечить соответствующее влияние. В период нестабильности это, конечно, сложнее. Моя цель – это обеспечение законности. Поэтому мы всеми имеющимися возможностями влияем и побуждаем к выполнению поставленных президентом задач. А эти конкретные задачи – улучшения жизни людей и обеспечения существования государства как целостного организма. Если твоя цель – это эффективное развитие государства, то ты всегда найдешь способ как ее достичь. Не смотря на то, сколько у тебя есть для этого возможностей. Поэтому с людьми надо общаться, доказывать им свою точку зрения и убеждать их. Но прежде всего нужно показывать все на собственном примере. Когда люди видят, что ты пришел работать для них, а не пилить бюджет, то они все понимают и поддерживают твои действия. Именно такое положение вещей мы ввели на Черкасщине и будем его поддерживать в дальнейшем.

Планируете ли вы переформатирование структур ОГА? Какие именно секторы требуют особого внимания или усиления?

На мой взгляд, структура администрации раздута и нуждается в улучшении. Планировал этим заняться еще в сентябре-октябре, но во время завершения бюджетного года делать переназначения, менять структуру не рационально. Это может негативно повлиять на выполнение всех программ. Среди моих первоочередных задач – своевременное завершение объектов президентской программы "Большого строительства". А уже с нового года мы серьезно подойдем к перераспределению обязанностей, созданию новой структуры и проведению необходимых изменений.

Если говорить о высоких тарифах, идут ли теплоснабжающие компании области навстречу вашим предложениям их уменьшить?

Когда мы впервые подняли этот вопрос, то обратились ко всем теплопоставщикам области. Большинство из них нас услышали. Они либо уже работают над этим, или дают нам свои предложения, как это можно сделать. Мы обращались также к Черкасской ТЭЦ. ЧАО "Черкасское химволокно", которое арендует ТЭЦ, может снизить тарифы и сначала даже согласилось на это. Но впоследствии по непонятным причинам там начали игнорировать наши требования. Их тариф состоит из цены угля в 3216 грн за тонну и действует еще с 2019 года. И это не смотря на то, что НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ред.) ввела новый тариф, где цена угля указана 1890 грн. Но арендаторы Черкасской ТЭЦ не желают придерживаться тарифов НКРЭКУ и идти на встречу людям. Поэтому люди и обращаются с требованиями вернуть государственное имущество этого предприятия из аренды кипрским офшором в собственность общины города. Думаю, что община города способна более эффективно им управлять и внедрять более адекватные тарифы. На наши обращения показать, из чего сформирована нынешняя структура тарифа Черкасской ТЭЦ, мы и до сих пор не получили информации. Поэтому мы поддерживаем справедливое желание людей вернуть предприятие в собственность города.

На сегодняшний день в рамках 5-ти уголовных производств ГСУ Нацполіції и СБУ проводится следствие по фактам хищений денежных средств в особо крупных размерах должностными лицами ЧАО "Черкасское химволокно", искусственного завышения затрат при доставке угля из-за рубежа, закупки ТМЦ, реализации инвестиционных и ремонтных программ, а также финансировании террористических организаций ЛНР-ДНР.

С момента аренды и до сейчас Черкасская ТЭЦ ни разу не проводила модернизации мощностей предприятия. Не соблюдается также температурный режим на поставку горячей воды – вместо требуемых 55 градусов фактически подается 46 – 49. Кроме того, Государственная экологическая инспекция в Черкасской области установила многочисленные нарушения по бесконтрольности выбросов загрязняющих веществ и обращение с отходами.

Поэтому, как видите, все эти факты – не о социальной ответственности перед жителями города, а о циничном выкачивании ресурсов за счет здоровья и благосостояния горожан. По сути, управление ТЭЦ осуществляется через кипрский офшор, а городская община не может влиять на деятельность компании и на формирование тарифа.

Удалось ли вам окончательно решить смелянскую проблему с отсутствием тепла в домах, которая каждую зиму повторяется уже несколько лет подряд? Если да, то благодаря чему?

Удалось. Свидетельством этого являются теплые батареи у жителей Смелы. Этой проблемой мы занялись почти сразу после моего прихода на должность председателя ОГА, ведь предполагали подобное развитие событий. После нашего вмешательства в ситуацию прошли необходимые платежи Смелакомунтеплоэнэрго для НАК Нафтогаза и Черкассыгаза. Сейчас все 18 котельных города подключены к газоснабжению.

Почему такое вообще стало возможным? Может ли ситуация повториться в последующие годы?

Это зависит от желания депутатов работать на пользу людей, а не ради собственных политических амбиций. У горсовета средства были, но у депутатов не было желания платить за отопление. Им выгоднее было использовать эти средства на предвыборную борьбу – на обустройство заборов, детских площадок, а не на зарплаты врачам и выплаты задолженности за отопление.

Поэтому я искренне радуюсь, что мы достигли успеха в борьбе с политической безответственностью местной власти, которая теперь должна быть наказана. Черкасская ОГА направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП о привлечении к ответственности лиц, виновных в срыве отопительного сезона в Смеле. В действиях членов горисполкома имеют место признаки противоправности. Наконец, все должны помнить об ответственности. В том числе и за свое бездействие. И это касается не только руководства города Смела, и не только в вопросах отопительного сезона. Это касается всех чиновников и всех сфер жизнедеятельности нашей области.

Выборы, которые состоялись в местных советах, дают повод для размышлений о будущей слаженной работе в плане развития территорий. Справятся общины с дополнительной нагрузкой и ответственностью?

Если главы ОТГ не будут воровать, то стопроцентно справятся и смогут обеспечить потребности общин. Приведу такой пример. В области агропредприятия платят за аренду земли 12%. В то же время есть такие ОТГ, где ставка такой платы составляет 4-6%. Когда мы начали изучать ситуацию, то оказалось, что председатель ОТГ раздал всю землю в аренду "своим" - куму, брату, свату под низкий процент. А впоследствии он приходит в областную госадминистрацию и говорит, что у него не хватает денег на решение тех или иных проблем общества. В ОТГ есть возможности пересмотреть и увеличить ставки. Это даст им возможность получать большие поступления и обеспечивать социально-экономическое развитие общин.

Не исключаю, что кто-то из новых руководителей не до конца осознает своей ответственности и будет пытаться уклониться от выполнения обязанностей. Всегда есть исключения из правил. Но надеюсь, что все серьезно отнесутся к своей важной миссии.

Все ли готово в общинах для передачи большого количества полномочий и обязанностей?

Все готово. Сейчас продолжается процесс передачи имущества общинам. Систематически проходят обучение, совещания и передача полномочий. Более того – земельная реформа воплощается в жизнь. Наша область одна из первых в Украине начала выполнять задание президента – полноправными распорядителями сельскохозяйственной земли стали первые 10 из 66 территориальных общин Черкащины. Эти общины первыми в области смогут строить собственную эффективную земельную модель хозяйствования относительно использования земель и наполнение бюджета общины.

Вы часто ездите по области, встречаетесь с людьми, посещаете различные ОТГ. Какие положительные примеры деятельности ОТГ вы уже можете привести?

Успехи и неудачи ОТГ на этом этапе децентрализации я измеряю тем, какое у них отношение к качеству строительства и реконструкции школ и садиков. Положительным является строительство сети новых амбулаторий, которые обеспечат доступ людей к первичному звену медицинской помощи. Внедрение системы телемедицины. Это когда пациент приходит в амбулаторию и врач с помощью сети коммуникаций сможет оказать квалифицированную консультационную помощь от узкопрофильных специалистов: кардиологов, хирургов, урологов, гинекологов и др.

Привлечение инвестиций в развитие экономики – это задача, которую неоднократно озвучивал президент и которая стоит перед всеми регионами Украины. Что для этого делается в Черкасской области и стоит в этих не очень благоприятных условиях рассчитывать на какие-то прорывы?

Рассчитывать стоит, если над этим работать. В первую очередь бизнес должен быть уверенным, что он защищен. Поэтому первое, что мы сделали – внедрили системную работу Антирейдерского штаба и начали помогать людям в этом направлении. Уже состоялось несколько заседаний, на которых мы в присутствии правоохранительных органов разобрали несколько вопиющих случаев рейдерства в нашей области. Второе, что мы планируем создать, – это региональный Инвестиционный офис на базе агентства Регионального развития ОГА. Убежден, что эти шаги будут стимулировать привлечение инвестиций в экономику Черкасщины. Ведь регион имеет большой потенциал для развития – промышленный, агропромышленный и туристический.

Мы не сидим сложа руки, а работаем. Есть факты, когда инвестору просто не давали развиваться под различными надуманными предлогами. Например норвежская компания SCATEC SOLAR", которая в Чигиринском районе построила солнечную электростанцию, вложила 55 млн евро инвестиций, не могла ввести ее в эксплуатацию из-за того, что некоторые учреждения и службы не давали согласования. Мы провели совещание, изучили ситуацию. Теперь проблема решена и компания может работать. Кроме того, они согласились и уже перерегистрировали предприятие в Черкасской области. Теперь налоги будут поступать в местные ОТГ.

В одном из интервью вы сетовали, что до вашего прихода в области достаточно вялыми темпами строились объекты из программы "Большого строительства". Есть надежда на то, что они будут завершены вовремя?

Проведенный анализ показал, что при почти 100% авансировании по некоторым направлениям работы не выполнялись. На некоторых объектах работы, которые должны были стартовать в феврале текущего года, так и не были начаты. После моего вмешательства, обращений в правоохранительные органы, проведения бесед с подрядчиками удалось решить эти проблемные вопросы. Строительства или начаты и идут полным ходом, или уже заканчиваются. Поэтому, надеюсь, что объекты из программы "Большого строительства" будут завершены в этом году.

Недавно в Черкассах состоялось заседание Национальной платформы относительно перспектив развития технологических парков по переработке отходов. В контексте этой проблемы вы уже имеете план того, как решить вопрос с мусором и его переработкой в области?

Украина просто тонет в мусоре. На Черкасщине, например, ежегодно образуется более 350 тыс. тон твердых бытовых отходов. Их "хоронят" на полигоне 21 и 456 свалках. Но в области нет ни одного современного мусороперерабатывающего завода! А решить наши проблемы могут только они, другого пути нет. Поэтому одним из приоритетных направлений моей деятельности на посту председателя Черкасской ОГА является развитие инфраструктуры в сфере обращения с отходами, строительство новых объектов по их утилизации и переработки, внедрения современных технологий в этой сфере, создание новых рабочих мест.

Сейчас мы разрабатываем Региональный план управления отходами в Черкасской области до 2030 года. Это позволит системно подойти к решению проблемы. План даст старт развитию инфраструктуры в этой сфере – необходимые гарантии и стимулы для инвестиций в переработку отходов.

Этот план вскоре будет готов. Он предусматривает создание в Черкасской области 4-х кластеров – Черкасский, Золотоношский, Звенигородский и Каневский. В каждом из них планируется построить по такому заводу. На сегодня есть разные технологии, поэтому специалисты изучают какого типа предприятия нам подходят.

Туристическая отрасль должна способствовать развитию экономики, инвестиций, обеспечивать людей работой. В какой мере используется потенциал туристической отрасли в Черкасской области? Какие изменения ждут это направление работы?

Потенциал туристической отрасли области используется в очень незначительной степени. На Черкащине есть очень интересные природные, ландшафтные и историко-культурные объекты, но, к сожалению, они в запущенном состоянии. В рамках программы "Золотая подкова" когда-то проводилась их реконструкция. Это было 12 лет назад, но сейчас эти объекты находятся в довольно неприглядном состоянии. Похоже, что для кого-то эта "подкова" действительно стала золотой.

Что надо сделать для того, чтобы Черкасщина стала настоящим "местом силы", как говорится в рекламе туристических достопримечательностей области?

Во-первых, не воровать. Во-вторых, работать для людей. И это касается как госслужащих, так и бизнесменов. Понимаю, что прибыль для бизнесменов является вопросом номер один, но глядя на опыт бизнеса за рубежом, видно, что там большинство предпринимателей прежде всего думают о развитии своих общин. Создавая бизнес, связанный с туризмом, они закладывают получения не 100% прибыли, как у нас, а 10-15%. Потому что они думают не только о заработке, но и о социальной ответственности своего бизнеса.

Довольны Ли вы тем, как прошли местные выборы в Черкасской области и их результатами?

Люди сделали свой выбор. Удивление вызвала низкая активность избирателей. Имею в виду низкую явку на избирательные участки в день голосования. Ведь выбор за граждан никто не может делать кроме них самих.

Надеюсь, новый состав депутатского корпуса будет более профессиональный и моральный. Ведь пример города Смела должен побудить избирателей к ответственным выводам. Поэтому от себя лично обращаюсь к жителям области, чтобы они не ленились контролировать свою власть. Активная и профессиональная общественная позиция будет очень полезной. Но нужно не только критиковать, но и давать свои предложения и пути решения той или иной проблемы. В таком случае сотрудничество будет полезным для всех.

Как собираетесь налаживать отношения с новым большинством в областном совете?

В областной совет пришли те, кого выбрали черкащане. Поэтому депутаты теперь обязаны работать на их благо и выполнять те обещания, которые они давали своим избирателям. Со своей стороны мы будем работать с той коалицией, которая есть. Другого пути нет. Ведь если отдельные политики решат избрать путь войны, то от этого будет только вред - как для каждого конкретного жителя области, так и для дальнейшего развития нашего региона. Поэтому мы настроены на конструктивное сотрудничество и поиск компромиссов, которые нужны прежде всего черкащанам.

На декабрьскую сессию мы планируем вынести много важных вопросов, которые наработали за последние три месяца. Прежде всего, это бюджет области и целый ряд отраслевых программ. Они касаются всех сфер жизнедеятельности региона – экономического и социального развития, образования, охраны здоровья, окружающей среды, развития предпринимательства, туризма и др. Все эти программы имеют целью способствовать развитию области и решить те проблемы, которые сегодня беспокоят людей и руководство государства. Итак, я надеюсь на конструктив в работе с новым составом облсовета. Ключевым фактором для будущего сотрудничества будет совместное желание реально улучшать качество жизни людей. Ни в коем случае это не будут чьи-то частные интересы.

А с мэром Анатолием Бондаренко у вас какие сложились отношения? Есть поле для сотрудничества или взаимоотношения мэра и губернатора – это всегда потенциальная политическая конкуренция?

С мэром Черкасс Анатолием Бондаренко мы нашли конструктив и поняли друг друга на сугубо прагматическом уровне еще до местных выборов. Городская власть пошла нам навстречу в вопросе строительства детского сада в одном из густонаселенных районов города – Митницы. Мы нашли финансирование, а город передал нам земельный участок под строительство. Эта история началась еще летом во время визита Владимира Зеленского в Черкассы, когда к президенту обратились жители микрорайона и попросили помощи. Впоследствии депутаты Верховной Рады предусмотрели 79 миллионов гривен на это строительство, а вопрос передачи на баланс области земельного участка оперативно поддержала сессия Черкасского городского совета на своем внеочередном пленарном заседании. Мы рассчитываем, что через год от начала строительства это дошкольное учебное заведение на 300 мест начнет функционировать. Поэтому, если работать на благо общества, то компромисс всегда можно найти. Надеюсь, так будет и дальше.