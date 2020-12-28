Кабмин согласовал кандидатуру нового заместителя главы Киевской ОГА

Состоялось последнее заседание правительства в 2020 году

Состоялось последнее заседание правительства в 2020 году

Фото: Кабмин

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде и нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан, передает RegioNews.

На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за: (согласование - ред.) назначения Щербак Татьяны Васильевны - заместителем председателя Киевской ОГА", - рассказал Мокан.

Он также сообщил, что Кабмин поголосував за назначение Виктора Жоры заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним, в Украине снова появится Министерство аграрной политики - решение Кабмина.