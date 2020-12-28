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28 декабря 2020, 18:09 17

Чиновника Винницкой ОГА, который попался на взятке, отправили под домашний арест

28 декабря 2020, 18:09 17
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Он организовал коррупционную схему в сфере разрешительной деятельности
Фото: СБУ
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Винницкая областная прокуратура сообщила о подозрении руководителю одного из управлений Винницкой ОГА по факту получения взятки в сумме 2 тысячи долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Чиновник требовал деньги за содействие в выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По ходатайству прокурора, следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда подозреваемый отстранен от занимаемой должности, ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря в Виннице СБУ разоблачила на коррупции одного из руководителей ОГА. Его задержали в служебном кабинете после получения взятки.

суд взятка Винница коррупция ОГА
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