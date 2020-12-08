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08 декабря 2020, 14:07 388

Сессия горсовета Харькова пройдет без Кернеса: что в повестке дня

08 декабря 2020, 14:07 388
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Депутаты планируют утвердить заместителей городского головы несмотря на его отсутствие
Депутаты планируют утвердить заместителей городского головы несмотря на его отсутствие
Фото: city.kharkov.ua
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9 декабря состоится первая сессия Харьковского городского совета VIIІ созыва.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города, передает RegioNews.

В повестке дня - восемь вопросов и "Разное". Начало сессии - в 10:00. Представителям СМИ при себе необходимо иметь редакционные удостоверения и средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Согласно повестке дня, депутаты планируют избрать секретаря городского совета, образовать и утвердить состав постоянных комиссий и исполнительного комитета, структуру исполнительных органов и их положений.

Также во время заседания планируют проголосовать за заместителей мэра Харькова, и рассмотреть вопрос об условиях оплаты труда городского головы.

Напомним, в Харькове городская ТИК отказалась переносить первую сессию горсовета, перенести дату проведения сессии просили шесть членов комиссии.

Друг Геннадия Кернеса украинский олигарх Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в город еще до Нового года - 30 декабря.

заседание Харьков горсовет сессия Геннадий Кернес депутаты
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