Сессия горсовета Харькова пройдет без Кернеса: что в повестке дня
9 декабря состоится первая сессия Харьковского городского совета VIIІ созыва.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города, передает RegioNews.
В повестке дня - восемь вопросов и "Разное". Начало сессии - в 10:00. Представителям СМИ при себе необходимо иметь редакционные удостоверения и средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Согласно повестке дня, депутаты планируют избрать секретаря городского совета, образовать и утвердить состав постоянных комиссий и исполнительного комитета, структуру исполнительных органов и их положений.
Также во время заседания планируют проголосовать за заместителей мэра Харькова, и рассмотреть вопрос об условиях оплаты труда городского головы.
Напомним, в Харькове городская ТИК отказалась переносить первую сессию горсовета, перенести дату проведения сессии просили шесть членов комиссии.
Друг Геннадия Кернеса украинский олигарх Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в город еще до Нового года - 30 декабря.