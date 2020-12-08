Киевсовет утвердил перечень и состав постоянных комиссий

Всего в Киевсовете создали 16 постоянных комиссий

Всего в Киевсовете создали 16 постоянных комиссий

Фото: КГГА

8 декабря во время заседания Киевского городского совета депутаты поделили места в постоянных комиссиях, утвердили перечень и их персональный состав.

Соответствующая информация обнародована на сайте КГГА, передает RegioNews.

В частности, представители фракций "Европейская солидарность" и "Слуга народа" возглавят по три комиссии. Депутаты от других фракций - УДАР, "Голос", "Единство", "Батькивщина" и ОПЗЖ - по две комиссии.

Комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Председатель - Андрей Витренко ("Слуга народа");

Комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Председатель - Михаил Терентьев (УДАР);

Комиссия по вопросам собственности. Председатель - Михаил Присяжнюк ("Слуга народа");

Комиссия по вопросам транспорта, связи и рекламы. Председатель - Алексей Окопный ("Европейская Солидарность");

Комиссия по вопросам экологической политики. Председатель - Денис Москаль ("Батькивщина");

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Председатель - Александр Бродский ("Батькивщина");

Комиссия по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций. Председатель - Виктория Муха (УДАР);

Комиссия по вопросам охраны культурного наследия. Председатель - Юлия Ярмоленко ("Единство");

Комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта. Председатель - Вадим Васильчук ("Голос");

Комиссия по вопросам здравоохранения и социальной политики. Председатель - Марина Порошенко ("Европейская солидарность");

Комиссия по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связей с правоохранительными органами. Председатель - Александр Плужник (ОПЗЖ);

Комиссия по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции. Председатель - Леонид Емец ("Европейская солидарность");

Комиссия по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Председатель - Владислав Трубицын ("Слуга народа");

Комиссия по вопросам регуляторной политики. Председатель - Игорь Кириленко (ОПЗЖ);

Комиссия по вопросам цифровой трансформации и административных услуг. Председатель - Максим Нефедов ("Голос");

Комиссия по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей. Председатель - Роман Ярошенко ("Единство").

Напомним, 8 декабря в Киевсовете объявили о создании семи депутатских фракций. Самой большой фракцией Киевсовета стала "Европейская солидарность".

1 декабря Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра, он начал исполнять обязанности мэра после выборов.

Также мы писали, что Кличко хочет взять себе в заместители по КГГА советницу главы ОП Ермака.

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