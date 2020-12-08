14:48  08 декабря
Зеленский назначил Полоскова председателем Закарпатской ОГА
18:11  08 декабря
Степанов заявил, что локдаун вряд ли будет введен 2 января
18:05  08 декабря
На Донбассе сегодня наблюдается тишина, - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2020, 19:04 93

Киевсовет утвердил перечень и состав постоянных комиссий

08 декабря 2020, 19:04 93
Читайте також українською мовою
Всего в Киевсовете создали 16 постоянных комиссий
Всего в Киевсовете создали 16 постоянных комиссий
Фото: КГГА
Читайте також
українською мовою

8 декабря во время заседания Киевского городского совета депутаты поделили места в постоянных комиссиях, утвердили перечень и их персональный состав.

Соответствующая информация обнародована на сайте КГГА, передает RegioNews.

В частности, представители фракций "Европейская солидарность" и "Слуга народа" возглавят по три комиссии. Депутаты от других фракций - УДАР, "Голос", "Единство", "Батькивщина" и ОПЗЖ - по две комиссии.

  • Комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Председатель - Андрей Витренко ("Слуга народа");
  • Комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Председатель - Михаил Терентьев (УДАР);
  • Комиссия по вопросам собственности. Председатель - Михаил Присяжнюк ("Слуга народа");
  • Комиссия по вопросам транспорта, связи и рекламы. Председатель - Алексей Окопный ("Европейская Солидарность");
  • Комиссия по вопросам экологической политики. Председатель - Денис Москаль ("Батькивщина");
  • Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Председатель - Александр Бродский ("Батькивщина");
  • Комиссия по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций. Председатель - Виктория Муха (УДАР);
  • Комиссия по вопросам охраны культурного наследия. Председатель - Юлия Ярмоленко ("Единство");
  • Комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта. Председатель - Вадим Васильчук ("Голос");
  • Комиссия по вопросам здравоохранения и социальной политики. Председатель - Марина Порошенко ("Европейская солидарность");
  • Комиссия по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связей с правоохранительными органами. Председатель - Александр Плужник (ОПЗЖ);
  • Комиссия по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции. Председатель - Леонид Емец ("Европейская солидарность");
  • Комиссия по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Председатель - Владислав Трубицын ("Слуга народа");
  • Комиссия по вопросам регуляторной политики. Председатель - Игорь Кириленко (ОПЗЖ);
  • Комиссия по вопросам цифровой трансформации и административных услуг. Председатель - Максим Нефедов ("Голос");
  • Комиссия по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей. Председатель - Роман Ярошенко ("Единство").

Напомним, 8 декабря в Киевсовете объявили о создании семи депутатских фракций. Самой большой фракцией Киевсовета стала "Европейская солидарность".

1 декабря Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра, он начал исполнять обязанности мэра после выборов.

Также мы писали, что Кличко хочет взять себе в заместители по КГГА советницу главы ОП Ермака.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 в Киеве.

сессия КГГА Киевсовет комиссия депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ровенский горсовет перенес голосование за заместителей мэра на четверг
08 декабря 2020, 17:50
В Шостке выбрали главу райсовета от "Нашего края" и зама от ОПЗЖ
08 декабря 2020, 15:57
Новоизбранный мэр Ужгорода Андриив принес присягу
08 декабря 2020, 14:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Сумской облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Ивано-Франковский облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »