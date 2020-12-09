Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду

До Миколаївської обласної ради пройшли шість партій, проте жодна з них і близько не має необхідної більшості для прийняття будь-яких рішень. В свою чергу, це означає лише одне – доведеться домовлятися

До Миколаївської обласної ради пройшли шість партій, проте жодна з них і близько не має необхідної більшості для прийняття будь-яких рішень. В свою чергу, це означає лише одне – доведеться домовлятися

RegioNews продовжує цикл статей, в яких розповідає про те, хто і як формуватиме коаліцію в облрадах, а хто там опиниться в опозиції. Цього разу ми аналізуємо ситуацію, що склалася після виборів-2020 на Миколаївщини.

Хто і скільки

Як уже говорилось, представництво в облраді отримали шість політичних партій. Цікаво, що всі вони – всеукраїнські проєкти, жодного місцевого. Так, намагалася пройти партія "Миколаївці", але вийшло так само погано, як і на виборах до Миколаївської міськради – 0 депутатів, незважаючи на значні витрати на рекламу і, здавалося б, гучні прізвища, як, приміром, колишнього голови облради від Партії регіонів за часів президентства Януковича Ігоря Дятлова.

Доволі очікувано найбільше мандатів отримав інший уламок ПР, проросійська ОПЗЖ – 18. Але відрив від найближчих переслідувачів у неї - зовсім незначний, адже "Слуга народу" завела до облради 16 депутатів. "Європейська солідарність" змогла вибороти 8 місць, "Пропозиція" на чолі з миколаївським мером Олександром Сєнкевичем - 7, а "За майбутнє" - 5. Своєрідною темною конячкою виявився місцевий осередок партії "Наш край", на яку перед виборами мало хто ставив, а за різними рейтингами вона й узагалі могла не набрати мінімальні 5%. В результаті ж – 10 депутатів і "бронза". Всього в облраді, нагадаю, 64 місця.

Один - за всіх і всі - проти ОПЗЖ

Якщо хтось думав, що ОПЗЖ зі своєю більшістю буде заправляти балом в облраді, то це навряд, адже, скоріш за все, саме вона буде в опозиції. І в опозиції до геть усіх.

Основою, до якої зараз хочуть доєднуватися інші, є "Слуга народу". Чому? Тому що вона не стільки є правлячою партією в країні, скільки володіє одним великим козирем – налаштованим на боротьбу головою ОДА. Нещодавно на цій посаді замінили відверто аморфного Олександра Стадніка місцевим Віталієм Кімом. А це, на хвилинку, людина, яка розбудовувала партію Володимира Зеленського на Миколаївщині ще з самого її заснування. До речі, Кім також пройшов на виборах до Миколаївської міської ради і від мандата там не відмовився, незважаючи на нову посаду. За його словами, будучи і міським депутатом, і очільником області, він зможе реалізувати багато проєктів для всього регіону. Хоча з іншого боку, це виглядає, наче шляхи відступу.

На фото ліворуч – Віталій Кім

За словами політичних експертів, близькі між собою "Євросолідарність" та "Пропозиція" також готові працювати зі "слугами", як і "За майбутнє". Якщо підрахувати, то це - вже 36 голосів при необхідних для більшості 33-х. Але тут ми знову згадуємо про "Наш край", котрого ніхто особливо не чекав, але який матиме значний вплив на ухвалення рішень. На експертну думку, ця партія використовуватиме більше вичікувальну тактику і активно працюватиме над зміцненням насамперед власних позицій. Приблизно так було і попереднього скликання, на початку якого у них було всього 10 мандатів, а в кінці фракція вже була найвпливовішою і найбільш організованою силою.

Багато в чому заслуга такої впливовості криється в особі її лідера Юрія Кормишкіна. Він має авторитет серед колег, а власні інтереси захищає як ніхто інший. Яскравий приклад – його конфлікт зі згаданим Стадніком. Останній, як ми уже писали, на початку своєї роботи дуже хотів (чи йому поставили таке завдання в ОП) зняти з посади голови облради вже минулого скликання активну прихильницю 5-го президента Петра Порошенка Вікторію Москаленко, проте позиція Кормишкіна не дозволила цього зробити, а згодом Стадніка взагалі звільнили.

На фото: Юрій Кормишкін

А ще раніше голова ОДА часів Порошенка Олексій Савченко називав Кормишкіна "латифундистом" і просив правоохоронців перевірити діяльність аграрія. Та закінчилось усе тим, що перед своїм звільненням Савченко вже називав Кормишкіна ледь не найкращим кандидатом на посаду керівника Миколаївщини. Все ж на самому початку роботи нового скликання "Наш край" більше схилятиметься до співпраці зі "Слугою народу" та іншими, чим з ОПЗЖ.

Хто очолить облраду

Це вакантне місце планують забрати собі "слуги". Ледь не єдиним і найголовнішим кандидатом на посаду голови обласної ради є Ганна Замазєєва. Ще не будучи очільником ОДА, Кім закидав вудочку з прізвищем "Замазєєва" і давав зрозуміти, що партія буде робити все, щоб саме їхній висуванець всівся на середнє крісло за трибуною. Тоді Кім також натякнув: якщо потрібно буде, у цьому допоможуть і партійні нардепи-мажоритарники, яких Миколаївщина делегувала аж шість. І це ми навіть не беремо до уваги керівника місцевої парторганізації Давида Арахамію, який керує фракцією президентської партії у Верховній Раді. Тим часом, про підтримку кандидата від "СН" уже публічно заявили у "Пропозиції".

На фото: Ганна Замазєєва

До слова, Замазєєва – це людина, яка до минулих виборів не світилась у політиці, а зарекомендувала себе як успішна бізнесвумен і голова Всеукраїнської асоціації фінансових компаній. Також пані Ганна тісно співпрацює і навіть товаришує з Тетяною Домбровською, яка з тріском провалила вибори мера Миколаєва, посівши лише третє місце.

Також у "Слузі народу" дуже хочуть забрати собі найбільш впливові депутатські комісії: з питань ЖКГ та бюджетну. Щодо інших, то поки відома кандидатура на голову аграрної комісії: це крісло планують віддати найбільшому аграрію області – вищезгаданому "краянинові" Кормишкіну. Він, до слова, очолював її й минулого скликання. Що ж до інших комісій, то по ним перед сьогоднішнім першим засіданням нової облради до останнього велися перемовини. Але чекати їхніх результатів залишилося недовго.

Втім, як би там партії й депутати не планували, вже точно можна говорити про те, що ці розклади працюватимуть недовго. Більше того, як не крути, але обласна рада – не парламент, і тут політика як така часто слугує лише тлом. На місцях люди міняються рідко. Так, вони змінюють партійні прапори, іноді навіть кардинально. Тут не здивуєшся побачити в кандидатах від ОПЗЖ колишню представницю "УКРОПу" або когось подібного. Як полюбляли повторювати кандидати під час передвиборчої агітації: "Політика – вона в Києві".