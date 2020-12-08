Кировоградский облсовет "заминировали" во время первой сессии

В повестке дня было избрание председателя

В повестке дня было избрание председателя

Фото Суспильне.Кропивницкий

Сегодня во время первой сессии депутатов Кировоградского областного совета VIII созыва поступило сообщение о заминировании помещения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

То, что сообщение о минировании поступило на линию 102, подтвердила пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко.

После объявления о чрезвычайном происшествии депутатов попросили покинуть сессионный зал для проведения проверки: сейчас там работают взрывотехники и кинологи.

В повестке дня, кроме организационных вопросов, избрание нового председателя областного совета. На эту должность претендует председатель областного совета прошлого созыва Александр Чорноиваненко (ВО "Батькивщина") и Сергей Шульга – выдвиженец от партии "Слуга народа". Последний назвал информацию о заминировании провокацией.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 декабря Черниговская областная рада не избрала себе голову из-за "заминирования".