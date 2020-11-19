Антимамаевский фронт: кого выберет Полтава во втором туре

От результатов полтавских мэрских выборов зависит, кто будет формировать коалицию не только в горсовете, но и в облсовете

От результатов полтавских мэрских выборов зависит, кто будет формировать коалицию не только в горсовете, но и в облсовете

Как будто Мамай прошел. Этот фразеологизм означает, что все уничтожено и разрушено. И именно он как нельзя лучше характеризует Полтаву после почти двух мэрских каденций Александра Мамая. Удастся ли 22 ноября полтавчанам обойти пресловутые грабли, а также каковы перспективы новых персоналий в Полтавском горсовете, разбирался RegioNews.

Старые сапоги не жмут

Впервые Александр Мамай был избран полтавским мэром в 2010 году – почти 62% голосов против 14,5%, отданных за Андрея Матковского. На следующих выборах-2015 эти два кандидата шли, как говорится, "ноздря в ноздрю" – во втором туре они снова боролись между собой: Мамай набрал 23%, Матковский чуть больше 18%. А вот в этом году местная избирательная гонка получила интригу – соперником Мамая в финале стал выдвиженец от "Слуги народа" Сергей Иващенко.

Однако считать, что судьба дважды мэра благодаря изменению визави во втором туре уже определена, не стоит. Ведь полтавчане имеют короткую память – забылись полностью засыпанные снегом подземные переходы зимой, часть дороги Киев – Харьков в черте города, где "плакали" подвески сотен авто, и тротуары, на которых ломались не только каблуки (заметить это в темное время суток можно было разве что на ощупь – город почти не освещался), но и ноги.

Не забылись только МАФы – самые разнообразные и везде (на Половках, Подоле, в центре, на остановках "Зыгина", "23 Сентября"), даже посреди пешеходной части улицы или тротуара. Объединяет их две особенности: они принадлежали преимущественно родственникам или близким Мамая и очень быстро превратились в капитальные сооружения. Именно поэтому и не забылись, потому что стоят до сих пор. А вот про коммунальные предприятия города полтавчане забыли вполне оправдано: подавляющее их большинство – КП "ДРСУ", КП "ПМШЕД" и другие – Мамай просто уничтожил. А как можно помнить о том, чего нет? Потеряла Полтава и КП "Ремлифт", вместо которого за лифтами города следит фирма, связанная с бывшим мамаевским однопартийцем.

Итог: за полторы мэрские каденции Мамая город потерял коммунальные предприятия, которые занимались уборкой улиц от снега, ремонтом дорог, обслуживанием лифтов многоэтажек. Зато получил продуктовые наборы пенсионерам, поздравительные открытки и конфеты им же на дни рождения и по несколько защитных масок перед вторым туром мэрских выборов – их "мамаевцы" разносят прямо домой. И здесь интересная изюминка: кое-кто из полтавчан утверждает, что продуктовые наборы Мамая разносят люди его бывшего непримиримого соперника Матковского. То чьих будете, Александр Федорович?

Однако те, чье брюхо радуют предвыборные подарки, вряд ли над этим задумываются. За Мамая будут голосовать, потому что: Иващенко - старый (56 лет, а Мамаю – только 52!); Иващенко - с усами; "от Сергея Иващенко неизвестно, чего ожидать, потому что он человек новый, а Александра Мамая мы хорошо знаем". Вот и получается, как в анекдоте: "Куме, а чего Вы в драных сапогах? Холодно же и мокро... Да есть новые, но немного жмут".

Убрать грабли – миссия выполнима?

Почему наступаешь ногой на железную часть, а лупит деревянной и по лбу? Очевидно, этим вопросом задаются далеко не все избиратели в Полтаве. Причинно-следственную связь феномена граблей сейчас пытаются объяснить горожанам и в соцсетях, и даже бывшие оппоненты Иващенко: ныне он имеет поддержку как экс-кандидатов в городские головы Полтавы, так и партийных ячеек.

Главный аргумент в пользу Иващенко, кроме того, что до сих пор не был у власти, заключается в том, что он с 2013 года реализует принципиально новый для Полтавы проект жилой застройки – ЖК "Садовый" (10 гектаров земли, 2000 квартир, 5000 жителей, современная коммунальная инфраструктура, детский сад с бассейном, дубовая и липовые аллеи, спортивные и детские площадки, фельдшерско-акушерский пункт, световой фонтан). Сторонники Иващенко надеются, что со временем такой станет вся Полтава.

Среди минусов полтавчане озвучивают то, что кандидат – представитель "Слуги народа". Вероятно, здесь свою роль сыграли как общеукраинские политические нюансы, так и предвыборная агитация оппонентов в первом туре выборов. Или же это, скорее, аргумент из разряда "имеет усы", ведь, скажем, бывшему "свободовцу" Вадиму Ямщикову переход к "зеленым" пошел только на пользу – в 2015 году он попал в Полтавский горсовет с 340 голосами избирателей, на этот раз за него проголосовали 1141 человек.

Кто будет формировать городскую и областную коалиции

Тем временем новый городской совет Полтавы будет иметь семь депутатских фракций: "За майбутне" (будет поддерживать все начинания Мамая, но это не точно) – 10 депутатов, "Слуга народа" (безоговорочная поддержка Иващенко) – 9, "Ридне мисто" и "Европейская солидарность" – по 6, ОПЗЖ и "Партия простых людей Сергея Каплина" – по 4 и "Свобода" - 3 депутата.

Учитывая то, что во втором туре мэрских выборов кандидата от "СН" поддерживают и "РМ", и "ЕС", и "Свобода", а Сергей Каплин точно не будет поддерживать Мамая, то, став городским головой, именно Сергей Иващенко будет иметь большую депутатскую поддержку. Следовательно, его работа на мэрской должности обещает быть результативной. Правда, придется ли за поддержку партий "рассчитываться" должностями – не известно. Если так, то распределение политических сил может кардинально измениться.

С другой стороны, фракция "За майбутне" (правда, как говорят, полтавским партийцам перед выборами откровенно навязал Александра Мамая лично лидер партии Игорь Палица) как самая многочисленная может претендовать стать основой будущей городской коалиции. Но вряд ли "слуги", имея всего на один мандат меньше и заручившись поддержкой других политических сил, позволят это сделать. Если, конечно, глава полтавского областного отделения "СН", нардеп Ольга Савченко не попытается упасть в объятия своего более опытного коллеги по парламенту Палицы, о чем ходят навязчивые слухи. Особенно если победителем все же окажется Мамай.

К слову, последний с не слишком лояльным советом строить работу совершенно не умеет (об этом свидетельствует его предыдущий мэрский опыт). И вообще есть риск того, что события 2018-го, когда после переворота в Полтавском горсовете Мамай оказался "за бортом", произойдут снова. Поэтому похоже на то, что избрав городским головой нынешнего выдвиженца "За майбутне", Полтава получит не что иное, как безысходность. Или, как выразились неожиданные новые союзники кандидата от "Слуги народа" из партии "Ридне мисто", "выбор сейчас стоит не между Иващенко и Мамаем, а между Иващенко и окончательным упадком нашего города".

Кстати, от результатов второго тура выборов мэра Полтавы зависит, кто будет формировать коалицию не только в горсовете, но и в Полтавском облсовете. Здесь уже на финишной прямой – создание большинства в составе местного политпроекта "Довира" (эта партия здесь имеет больше всего голосов), "СН", ОПЗЖ и "РМ" с ситуативной поддержкой со стороны "ЕС". Однако такая облсоветовская конфигурация может и не состояться в случае победы Мамая. Потому что это станет стимулом для того, чтобы "За майбутне" и "Батькивщина" начали тянуть в свой формат коалиции в облсовете остальные фракции и, прежде всего, "слуг".