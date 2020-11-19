Антимамаївський фронт: кого обере Полтава у другому турі

Від результатів полтавських мерських виборів залежить, хто буде формувати коаліцію не лише в міськраді, а й в облраді

Від результатів полтавських мерських виборів залежить, хто буде формувати коаліцію не лише в міськраді, а й в облраді

Наче Мамай пройшов. Цей фразеологізм означає, що все знищено та зруйновано. І саме він якнайкраще характеризує Полтаву після майже двох мерських каденцій Олександра Мамая. Чи вдасться 22 листопада полтавцям обминути сумнозвісні граблі, а також які перспективи нових персоналій у Полтавській міськраді, розбирався RegioNews.

Старі чоботи не тиснуть

Вперше Олександр Мамай був обраний полтавським мером у 2010 році – майже 62% голосів проти 14,5%, відданих за Андрія Матковського. На наступних виборах-2015 ці два кандидати ішли, як то кажуть, "ніздря в ніздрю" – у другому турі вони знову боролися між собою: Мамай набрав 23%, Матковський трохи більше 18%. А от цьогоріч місцеві виборчі перегони отримали інтригу – суперником Мамая у фіналі став висуванець "Слуги народу" Сергій Іващенко.

Однак вважати, що доля двічі мера завдяки зміні візаві у другому турі вже визначена, не варто. Адже полтавці мають коротку пам'ять – забулися вщент засипані снігом підземні переходи взимку, частина дороги Київ – Харків у межах міста, де "плакали" підвіски сотень авто, і тротуари, на яких ламалися не лише підбори (зауважити це у темну пору добу можна було хіба навпомацки – місто майже не освітлювалось), а й ноги.

Не забулися лише МАФи – найрізноманітніші і скрізь (на Половках, Подолі, у центрі, на зупинках "Зигіна", "23 Вересня"), навіть посеред пішохідної частини вулиці чи тротуару. Об´єднує їх дві особливості: належали вони переважно родичам чи близьким Мамая і надзвичайно швидко перетворилися на капітальні споруди. Саме тому і не забулися, бо стоять і досі. А от про комунальні підприємства міста полтавці забули цілком виправдано: переважну їх більшість – КП "ШРБУ", КП "ПМШЕД" та інші –Мамай просто знищив. А як можна пам´ятати про те, чого немає? Втратила Полтава і КП "Ремліфт", замість якого за ліфтами міста стежить фірма, пов’язана з колишнім мамаївським однопартійцем.

Підсумок: за півтори мерських каденції Мамая місто втратило комунальні підприємства, які займалися прибиранням вулиць від снігу, ремонтом доріг, обслуговуванням ліфтів багатоповерхівок. Натомість отримало продуктові набори пенсіонерам, вітальні листівки і цукерки їм же на дні народження та по кілька захисних масок перед другим туром мерських перегонів – їх "мамаївці" розносять прямо до помешкань. І тут цікава родзинка: дехто з полтавців стверджує, що продуктові набори Мамая розносять люди його колишнього непримиренного суперника Матковського. То чиїх будете, Олександре Федоровичу?

Однак ті, чий кендюх тішать передвиборчі подарунки, навряд чи над цим замислюються. За Мамая голосуватимуть, бо: Іващенко - старий (має 56 років, а Мамай – лише 52!); Іващенко - з вусами; "від Сергія Іващенка хтозна, чого очікувати, бо він людина нова, а Олександра Мамая ми добре знаємо". От і виходить, як в анекдоті: "Куме, а чого Ви в драних чоботях? Холодно ж і мокро… Та є й нові, але трохи тиснуть".

Прибрати граблі – місія здійсненна?

Чому наступаєш ногою на залізну частину, а лупить дерев´яною і по лобі? Вочевидь, цим питанням переймаються далеко не всі виборці у Полтаві. Причинно-наслідковий зв'язок феномену граблів нині намагаються містянам пояснити і у соцмережах, і навіть колишні опоненти Іващенка: зараз він має підтримку як екскандидатів у міські голови Полтави, так і партійних осередків.

Головний аргумент на користь Іващенка, окрім того, що досі не був у владі, полягає в тому, що він з 2013 року реалізує принципово новий для Полтави проєкт житлової забудови – ЖК "Садовий" (10 гектарів землі, 2000 квартир, 5000 мешканців, сучасна комунальна інфраструктура, дитячий садочок з басейном, дубова та липові алеї, спортивні та дитячі майданчики, фельдшерсько-акушерський пункт, світловий фонтан). Прихильники Іващенка сподіваються, що з часом такою стане вся Полтава.

Серед мінусів полтавці озвучують те, що кандидат – представник "Слуги народу". Імовірно, тут свою роль зіграли як загальноукраїнські політичні нюанси, так і передвиборча агітація опонентів у першому турі виборів. Або ж це, швидше, аргумент з розряду "має вуса", адже, скажімо, колишньому "свободівцю" Вадиму Ямщикову перехід до "зелених" пішов лише на користь – у 2015 році він потрапив до Полтавської міськради з 340 голосами виборців, цього ж разу за нього проголосувала 1141 людина.

Хто формуватиме міську та обласну коаліції

Тим часом нова міська рада Полтави матиме сім депутатських фракцій: "За майбутнє" (підтримуватиме усі починання Мамая, але це не точно) – 10 депутатів, "Слуга народу" (беззаперечна підтримка Іващенка) – 9, "Рідне місто" та "Європейська солідарність" – по 6, ОПЗЖ та "Партія простих людей Сергія Капліна" – по 4 та "Свобода" - 3 депутати.

З огляду на те, що у другому турі мерських перегонів кандидата від "СН" підтримують і "РМ", і "ЄС", і "Свобода", а Сергій Каплін точно не підтримуватиме Мамая, то, ставши міським головою, саме Сергій Іващенко матиме більшу депутатську підтримку. Відтак його робота на мерській посаді обіцяє бути результативнішою. Щоправда, чи доведеться за підтримку партій "розраховуватися" посадами – не відомо. Якщо так, то розподіл політичних сил може кардинально змінитися.

З іншого боку, фракція "За майбутнє" (щоправда, як кажуть, полтавським партійцям перед виборами відверто нав’язав Олександра Мамая особисто лідер партії Ігор Палиця) як найчисленніша може претендувати стати основою майбутньої міської коаліції. Але навряд чи "слуги", маючи всього на один мандат менше та заручившись підтримкою інших політичних сил, дозволять це зробити. Якщо, звичайно, очільниця полтавського обласного осередку "СН", нардеп Ольга Савченко не намагатиметься впасти в обійми до свого більш досвідченого колеги по парламенту Палиці, про що ходять нав’язливі чутки. Особливо якщо переможцем таки виявиться Мамай.

До слова, останній з не надто лояльною радою будувати роботу геть не вміє (про це свідчить його попередній мерський досвід). Та взагалі є ризик того, що події 2018-го, коли після перевороту у Полтавській міськраді Мамай опинився "за бортом", відбудуться знову. Тож схоже на те, що обравши міським головою теперішнього висуванця "За майбутнє", Полтава отримає не що інше, як безвихідь. Або, як висловилися неочікувані нові союзники кандидата від "Слуги народу" з партії "Рідне місто", "вибір зараз стоїть не між Іващенком та Мамаєм, а між Іващенком і остаточним занепадом нашого міста".

До речі, від результатів другого туру виборів мера Полтави залежить, хто буде формувати коаліцію не лише в міськраді, а й у Полтавській облраді. Тут вже на фінішній прямій – створення більшості у складі місцевого політпроєкту "Довіра" (ця партія тут має найбільше голосів), "СН", ОПЗЖ та "РМ" із ситуативною підтримкою з боку "ЄС". Однак така облрадівська конфігурація може і не відбутися в разі перемоги Мамая. Бо це стане стимулом для того, щоб "За майбутнє" та "Батьківщина" почали тягнути у свій формат коаліції в облраді решту фракцій і, перш за все, "слуг".