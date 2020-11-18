На рекламу в Facebook украинские политики в этом году потратили больше, чем годовой бюджет Дрогобыча

Расходы составляют 6,6 млн долларов

Расходы составляют 6,6 млн долларов

Фото из открытых источников

От начала года и до дня выборов общая сумма расходов всех страниц, которые Facebook обозначает как общественно-политические, составляет более 6,6 млн долларов (почти 178 млн гривен). Социально-политическую рекламу за этот период распространяли с 4,5 тыс. страниц в Facebook и Instagram.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на движение "Честно".

От начала года и до дня выборов общая сумма расходов всех страниц, которые Facebook обозначает как общественно-политические, составляет более 6,6 млн долларов (почти 178 млн гривен). Для сравнения, это чуть больше годового бюджета города Дрогобыча, где живет более 75 тыс. людей.

Социально-политическую рекламу за этот период распространяли с 4,5 тыс. страниц в Facebook и Instagram.

$6 600 000 - витрати українських політиків у 2020 році на рекламу в Facebook. Для порівняння, це трохи більше річного... Posted by Рух ЧЕСНО on Wednesday, November 18, 2020

Страницы, которые платили за чисто политическую рекламу за и против партий/кандидатов, вложили в распространение сообщений по меньшей мере 5,7 млн долларов (около 154 млн гривен).

Фактические же расходы на политическую рекламу несколько выше, ведь ЧЕСТНО классифицировал около 2 тыс. страниц, которые потратили на рекламу больше всего.

Страница "Политическая партия "За Будущее” возглавляет ТОП по расходам. От августа до октября она потратила почти 170 тыс. долларов.

Партия "Слуга народа” занимает первое место по совокупным затратам различных страниц партии или кандидатов от нее - 880 тыс. долларов.

Некоторые кандидаты делали ставку на рекламу с помощью страниц с нейтральными названиями. Например, сообщения за Пальчевского были на страницах с названиями "Украина Онлайн”, "Полит Пост”, "Полит Пресс”, "Киев News, News Online "Політика.иа” и тому подобное. Часть этих страниц сейчас удалена.

Напомним, 1 октября сообщалось, что украинские политики уже потратили более $2,5 млн на рекламу в соцсетях, и эту сумму они заплатили еще до завершения регистрации в ЦИК.