За селфи на фоне избирательного участка в Львове разыграют десять айфонов
Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали рекламные плакаты и страницы в соцсетях с хештегом #качнидільницю. Молодых львовян призывают прийти на выборы 22 ноября, сделать селфи на фоне участка и разместить его в соцсетях. Так можно стать участником розыгрыша новейших моделей айфонов. К акции, вероятно, приобщено одно из коммунальных предприятий Львовского горсовета.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.
Наблюдатели ОПОРЫ в Львове зафиксировали листовки и баннеры с призывами прийти на выборы мэра и надписями с хештегом #качнидільницю”.
Страницы с названием "Качни участок” есть в социальных сетях Facebook и Instagram. На них приводят данные явки избирателей 25 октября лиц в возрасте 18-29 лет и 60+ и призывают прийти на выборы 22 ноября.
А за своюсознательность и явку на участки можно принять участие в розыгрыше десяти iPhone 12.
Все просто, как трамвай на Сихов: репостни себе этот пост, в день выборов сделай селфи на фоне своего избирательного участка, размести его в Instagram или Facebook с хештегами #iPeople и #качнидільницю, жди сообщение о выигрыше, - объясняют в соцсетях организаторы акции.
Спонсором призов является один из магазинов продукции Apple в Украине.
В социальной сети Facebook указано, что среди организаторов события "КачниДільницю!” есть "МолоДвижЦентр.Львов” и одноименный паблик. Это коммунальное предприятие Львовского городского совета.
Формально эта акция не является агитацией за одного из кандидатов. В ней – призыв исполнить свой гражданский долг без апелляции поддержать кого-то из кандидатов. Это можно трактовать как социальную акцию. Есть основания предполагать, что делает это команда одного из кандидатов для мобилизации молодого электората, - рассказывает Координатор Гражданской сети ОПОРА по выборам во Львовской области Тарас Радь.
Гражданская сеть ОПОРА обращает внимание, что действия коммунального предприятия по поощрению молодежи к участию в выборах нельзя расценивать агитацией и относительно такой деятельности в Избирательном кодексе Украины отсутствуют какие-либо ограничения.
В то же время ОПОРА напоминает, что в соответствии с частью 12 статьи 57 Избирательного кодекса Украины "кандидатам на соответствующих выборах, которые занимают должности, в том числе по совместительству, в органах исполнительной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления, государственных, коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях, военных частях (формированиях), запрещается привлекать для предвыборной агитации или использовать для любой работы, связанной с проведением предвыборной агитации, подчиненных им лиц, служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие объекты и ресурсы по месту работы, а также использовать служебные или производственные совещания, собрания коллектива для проведения предвыборной агитации”.
Напомним, ранее в ОПОРЕ рассказали, в каких регионах зафиксировали больше всего избирательных нарушений.