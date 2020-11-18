За селфи на фоне избирательного участка в Львове разыграют десять айфонов

Есть основания предполагать, что делает это команда одного из кандидатов для мобилизации молодого электората

Есть основания предполагать, что делает это команда одного из кандидатов для мобилизации молодого электората

Фото Гражданской сети ОПОРА

Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали рекламные плакаты и страницы в соцсетях с хештегом #качнидільницю. Молодых львовян призывают прийти на выборы 22 ноября, сделать селфи на фоне участка и разместить его в соцсетях. Так можно стать участником розыгрыша новейших моделей айфонов. К акции, вероятно, приобщено одно из коммунальных предприятий Львовского горсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

Наблюдатели ОПОРЫ в Львове зафиксировали листовки и баннеры с призывами прийти на выборы мэра и надписями с хештегом #качнидільницю”.

Страницы с названием "Качни участок” есть в социальных сетях Facebook и Instagram. На них приводят данные явки избирателей 25 октября лиц в возрасте 18-29 лет и 60+ и призывают прийти на выборы 22 ноября.

А за своюсознательность и явку на участки можно принять участие в розыгрыше десяти iPhone 12.

Все просто, как трамвай на Сихов: репостни себе этот пост, в день выборов сделай селфи на фоне своего избирательного участка, размести его в Instagram или Facebook с хештегами #iPeople и #качнидільницю, жди сообщение о выигрыше, - объясняют в соцсетях организаторы акции.

Спонсором призов является один из магазинов продукции Apple в Украине.

В социальной сети Facebook указано, что среди организаторов события "КачниДільницю!” есть "МолоДвижЦентр.Львов” и одноименный паблик. Это коммунальное предприятие Львовского городского совета.

Формально эта акция не является агитацией за одного из кандидатов. В ней – призыв исполнить свой гражданский долг без апелляции поддержать кого-то из кандидатов. Это можно трактовать как социальную акцию. Есть основания предполагать, что делает это команда одного из кандидатов для мобилизации молодого электората, - рассказывает Координатор Гражданской сети ОПОРА по выборам во Львовской области Тарас Радь.

Гражданская сеть ОПОРА обращает внимание, что действия коммунального предприятия по поощрению молодежи к участию в выборах нельзя расценивать агитацией и относительно такой деятельности в Избирательном кодексе Украины отсутствуют какие-либо ограничения.

В то же время ОПОРА напоминает, что в соответствии с частью 12 статьи 57 Избирательного кодекса Украины "кандидатам на соответствующих выборах, которые занимают должности, в том числе по совместительству, в органах исполнительной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления, государственных, коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях, военных частях (формированиях), запрещается привлекать для предвыборной агитации или использовать для любой работы, связанной с проведением предвыборной агитации, подчиненных им лиц, служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие объекты и ресурсы по месту работы, а также использовать служебные или производственные совещания, собрания коллектива для проведения предвыборной агитации”.

Напомним, ранее в ОПОРЕ рассказали, в каких регионах зафиксировали больше всего избирательных нарушений.