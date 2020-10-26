Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит

Результаты экзит-поллов дают некоторое представление о том, как вчера проголосовала Украина на местных выборах. Из имеющихся сенсаций первая - гипотетическое прохождения во второй тур в Киеве представителя ОПЗЖ Александра Попова. И эта локальная победа «бело-синих» является наглядной демонстрацией общего реванша, ведь этому обломку «регионалов» удалось войти в тройку наиболее мощных политических сил страны вместе со «Слугой народа» президента Владимира Зеленского и «Европейской солидарностью» его предшественника Петра Порошенко

Результаты экзит-поллов дают некоторое представление о том, как вчера проголосовала Украина на местных выборах. Из имеющихся сенсаций первая - гипотетическое прохождения во второй тур в Киеве представителя ОПЗЖ Александра Попова. И эта локальная победа «бело-синих» является наглядной демонстрацией общего реванша, ведь этому обломку «регионалов» удалось войти в тройку наиболее мощных политических сил страны вместе со «Слугой народа» президента Владимира Зеленского и «Европейской солидарностью» его предшественника Петра Порошенко

Победителями этих выборов с одинаковым успехом себя могут считать и "ЕС", и ОПЗЖ, потому что каждая из этих сил получила значительные проценты в своих базовых регионах: первая - на западе, вторая – на востоке и юге. Зато собственный провал может констатировать президентская партия, которая поделилась своими рейтингами и с "медведчуковцами", и с "порошенковцами", и даже "шариивцами", которые предварительно попадают в несколько местных советов.

В целом поражение "Слуги народа" выглядит тотальным: ни в одном областном центре выдвиженцам от партии Зеленского мэрское кресло не светит. Здесь победу празднуют преимущественно старые мэры, которые успешно переизбираются на новые сроки. Причем происходит это совершенно независимо от политической принадлежности: на востоке и юге свое берут бывшие "бело-голубые", а на западе и в центре – "оранжевые" в прошлом. "Слуги" довольствуются лишь прохождением в местные советы с шансами кое-где принять участие в формировании коалиций. Но лидеры партии, которые назначены отвечать за результат, выглядят на фоне цифр, мягко говоря, бледно. Хоть и пытаются иметь "хорошую мину при плохой игре". Например, как заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, после обработки 49% протоколов его политсила занимает первое место в областных советов с результатом 20%.

На фото: Александр Корниенко

Тем временем в крупнейших городах претенденты от ЗеКоманды не попадают даже во второй тур. Так, в Киеве, если у Виталия Кличко после подсчета не окажется 50%+, экзит-полы отправляют во второй тур Александра Попова с ОПЗЖ. Поэтому не исключено, что в Офисе президента ныне готовы согласиться с победой Кличко в первом туре, ведь это будет менее болезненно, чем он получит 75% во втором, выйдя туда с Поповым.

В Днепре Борису Филатову будет оппонировать Загид Краснов из местной "Громадской силой", Харьков – тотально под Геннадием Кернесом (57%), а в Одессе протеже Зеленского Олег Филимонов в праве побороться с Геннадием Трухановым уступил Николаю Скорику с ОПЗЖ. Вне второго тура "зеленые" выдвиженцы также во Львове, Черкассах, Сумах, Николаеве, Херсоне и многих других городах.

А вот претендент от "СН" Сергей Иващенко в Полтаве вырывается во второй тур с экс-мером Александром Мамаем. И, учитывая некатастрофический разрыв в результатах, сможет посягнуть на звание чуть ли не единственного мэра областного центра в Украине, который носит значок президентской политсилы. Аналогичный случай наблюдается и в Ужгороде, где тамошний "зеленый" кандидат Виктор Щадей буквально "нос в нос" вышел во второй тур с действующим ужгородским градоначальником Богданом Андриивым. Однако это, скорее, исключения из актуального правила нынешних местных выборов.

Бегло поражение президентской партии подтверждается и чрезвычайно низкой явкой избирателей – всего 37% из тех, кто имеет право на голос, воспользовались им в минувшее воскресенье. Электорат демонстрирует абсолютное отсутствие восторга от действий президента и его команды. И это, возможно, даже больший провал, чем проигрыш мэрских кейсов. Президент в глазах народа перестает быть стимулом и надеждой, превращаясь в обычный "портрет".

В то же время очевидным результатом является двойной реванш: и порошенковская "Европейская солидарность", и пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышли из отряда аутсайдеров и попали в высшую лигу. Предварительные прикидки результатов на выборах в городских и областных советов демонстрируют формирование политического триумвирата с примерно равными балансом: "СН", "ЕС" и ОПЗЖ отныне есть силами с равными электоральными позициями.

"ЕС" получает запад, где в большинстве советов оказывается в роли гегемона. ОПЗЖ, соответственно, оставляет за собой восток и юг, вытеснив оттуда "зеленых", где будут конкурировать с локальными партпроектами местных элит. Ну а "слуги" довольствуются переменным "остаточному" успехом по всей территории, где будут искать старших партнеров по коалициям. Можно спрогнозировать, что каждая из сторон противостояния "будет качать" свои регионы на предмет противостояния другой территории и тем самым будет провоцировать центробежные процессы.

А катализатором таких процессов имеет все шансы стать своеобразная регионализация, на мельницу которой льют воду местные феодалы – владельцы региональных партий, которые также могут считать себя победителями с правом игнорировать указания центра, потому что их детища пользуются немалой силой поддержки электората в большинстве крупных городов. Фактически это выводит их лидеров из-под влияния центральных партийных офисов и позволяет по своему усмотрению создавать коалиции на местах.

Наконец, на этих выборах был еще один лузер – это новомодный политический проект Игоря Палицы и Игоря Коломойского "За майбутне". Сколько денег было вброшено в его масштабную раскрутку по всей Украине, доподлинно неизвестно, но точно "замайбутновцы" были в этой номинации в лидерах и собрали в своих рядах немало "денежных мешков". Впрочем, в итоге смогли считать себя победителями лишь в родной для Палицы Волыни.