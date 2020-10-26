В "Слуге народа" представили первые результаты опроса Зеленского
В партии "Слуга народа" представили первые результаты опроса, который инициировал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко на брифинге, передает RegioNews.
По его словам, уже подсчитали 80% бюллетеней опроса, в нем приняли участие до пяти миллионов человек.
Согласно результатам, на вопрос о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных масштабах 82,97% опрошенных ответили "да", 13,87% - "нет".
На вопрос о создании на Донбассе свободной экономической зоны 46,70% ответили "да", 46,48% - "нет".
89,60% участников опроса одобряют сокращение количества депутатов до 300, а 7,12% граждан ответили отрицательно.
На вопрос о легализации медицинского каннабиса 64,88% участников ответили "да", 29,53% не одобряют эту идею.
На вопрос "Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом", 74,21% опрошенных ответили "да", 17,21% - "нет".
Напомним, "Слуга народа" занимает первое место на выборах в облсоветы - Корниенко.