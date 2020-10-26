В ОПОРЕ заявили, что Украина во время выборов провалила карантинные мероприятия

На местах ситуация с карантинными мероприятиями была неоднозначной

На местах ситуация с карантинными мероприятиями была неоднозначной

Фото из открытых источников

Государство не выполнило должным образом свою роль в организации карантинных мероприятий по недопущению распространения коронавируса при проведении местных выборов 25 октября.

Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на пресс-конференции в понедельник заявила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Мы отмечаем, что государство не выполнило полноценно свою роль в плане организации антиковидных мероприятий, организации дня голосования в условиях карантина", — отметила она.

По ее словам, фактически ответственность за организацию карантинных мероприятий было возложено на местное самоуправление, кроме этого, из резервного фонда госбюджета на это выделялись средства. Несмотря на это, сказала Айвазовская, на местах ситуация с карантинными мероприятиями была неоднозначной.

"В некоторых регионах Украины выделили довольно масштабные суммы. Например, города Николаев, Запорожье выделили 2 млн грн на эти цели. А Киев, для сравнения, значительно больше с точки зрения количества избирателей и участков, — чуть более 1 млн грн", — подчеркнула глава ОПОРЫ.

Она добавила: если в одних регионах были даже специальные защитные костюмы для обеспечения безопасности членов избирательных комиссий, которые организовывали голосование на дому, то в других "практически ничего не было обеспечено".

"И иногда это было причиной того, что члены комиссий отказывались от работы", — заверила Айвазовская.

Напомним, явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.