Стало известно, какая компания провела опрос президента

Фирма занимается производством кинофильмов и телевизионных программ

Фирма занимается производством кинофильмов и телевизионных программ

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Об этом во время брифинга сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Как вы знаете, партия "Слуга народа" взяла на себя финансирование, но для того, чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - сообщил Корниенко.

Он добавил, что эта фирма проводила опрос с условием отсрочки платежа, и все расчеты "Слуга народа" и "Зе Медиа" проведут постфактум.

Впоследствии компания предоставит нам счет за свои услуги, ожидаем, что это составит примерно 5 млн грн", - сказал Корниенко.

Сейчас, по словам председателя партии, исследуется реалистичное количество волонтеров, которые работали 25 октября возле избирательных участков.

Он также рассказал, что за опрос Зеленского заплатят спонсоры "Слуги народа", которые представлены малым и средним бизнесом.

Напомним, в "Слуге народа" представили первые результаты опроса Зеленского.