Политики без опыта, родственные кланы и аутсайдеры. Кто будет представлять "За майбутне" в Западной Украине

Мы завершаем наш цикл материалов, посвященный партийцам-кандидатам нового политического проекта «За майбутне». В финальном рассказе – о списках партии Палицы – Коломойского на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях

Мы завершаем наш цикл материалов, посвященный партийцам-кандидатам нового политического проекта «За майбутне». В финальном рассказе – о списках партии Палицы – Коломойского на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях

Волынская область

На родной для лидера политсилы Волыни партия, конечно, не могла обойти Игоря Палицу вниманием. Народный депутат идет под номером один в списках как к Луцкого горсовета, так и Волынского облсовета. Хотя поверить в то, что Палица променяет кресло нардепа и депутатство в области, очень трудно.

На фото: Игорь Полищук

Что же до более реалистичных кандидатур, то попробовать побороться за должность городского председателя Луцка, а заодно и пройти со второго места в партийном списке в горсовет было доверено молодому экс"укроповцу" Игорю Полищуку, который в настоящее время является действующим депутатом городского совета. Выбор становится вполне очевидным, когда узнаешь интересный факт из биографии политика - с апреля 2012-го до марта 2017 года он работал на должностях юрисконсульта, главного юрисконсульта и заместителя председателя правления благотворительного "Фонда Игоря Палицы "Только вместе".

В 2013-м в начале своей карьеры Полищук баллотировался и был избран в Луцкий горсовет от Социалистической партии. Во время той недолговременной предвыборной кампании местные СМИ зафиксировали факт предполагаемого подкупа избирателей непосредственно кандидатом, который раздавал горожанам социальные карточки на сумму 100 гривен и взамен просил проголосовать за себя на промежуточных выборах в раду.

В 2015-м Полищука был переизбран в совет, однако уже от "УКРОПа". В 2017-м политику даже пришлось чуть менее чем полгода выполнять роль исполняющего обязанности городского головы. Как сообщают аналитики "Честно", за период с 2016-го по 2019 год включительно нынешний кандидат на пост мэра посетил менее половины заседаний постоянной бюджетной комиссии, в которой работал.

Реальным претендентом на депутатство в Луцком горсовете также является ее бывший депутат от партии "Сильная Украина" Андрей Разумовский. Кандидата в городе знают как активного застройщика и владельца немалого количества успешных предприятий. В частности, бизнесмену принадлежат ООО "Западная украинская торговая компания", ООО "Строительная компания "Инвестор", ООО "Ля брук", АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Инвестор финанс"", ООО "Инвестор трейд" и еще ряд фирм-владельцев жилых комплексов Луцка. Бизнес-партнерами Разумовского является действующий депутат Княгининского сельсовета Сергей Стрихарчук и депутат Старосельского сельсовета в недавнем прошлом Людмила Киричук.

Закарпатская область

На фото: Александр Ледида

"Новые лица" закарпатского ячейки партии "За майбутне" местным жителям давно знакомы по их предварительным политическим проектам. Например, возглавить список "замайбутновцев" в областной совет было предложено Александру Ледиде, который уже дважды избирался в этот совет, а однажды даже отработал пятилетку в статусе нардепа.

В политике кандидат довольно давно. Еще в 1998 году был назначен заместителем председателя Ужгородской райгосадминистрации, а уже через три года – заместителем председателя Закарпатской облгосадминистрации. Дальше было депутатство и возвращение во времена президентства Януковича к знакомым интерьерам ОГА уже в статусе председателя. На этой должности чиновник проработал с 2010 до 2014 года.

Интересно, что на парламентских выборах 2002 года Ледида руководил районным штабом блока Виктора Ющенко "Наша Украина", а уже в 2004-м возглавил закарпатскую областную организацию Партии регионов. Через 11 лет, в 2015-м, политик был избран в облсовет в составе осколка "регионалов" - партии "Оппозиционный блок".

По информации аналитического портала YouControl, Александр Ледида возглавляет именную группу компаний, которые работают в различных сферах: строительство, недвижимость, производство альтернативной энергетики, торговля, СМИ, сельское хозяйство. Самыми ценными активами группы являются ООО "Солнечная Энергия Плюс", ЧП "Комерцконсалт", ООО "Строительная компания "Апейрон", а также ООО "ДЛК ДДТ". Имеет представитель "За майбутне" и подконтрольные медиа, в частности, редакцию газеты "Закарпатская Правда" и Телерадиокомпанию "Данио".

Компанию этому мастеру "переобуваться в воздухе" в списках кандидатов в областной совет составляет бывший главный налоговик области Василий Иванчо, который сейчас больше известен в регионе как предприниматель. Председатель мукачевской городской организации партии решил подстраховаться и баллотируется не только в облсовет, но и в депутаты Мукачевского городского ОТГ, где у него откровенно большие шансы получить поддержку электората.

Иванчо имеет довольно незначительный политический опыт, потому что избирался в облсовет только прошлого созыва, но сразу сделал категоричные выводы к взаимоотношениям партии, которую он представляет, с олигархом Игорем Коломойским. "По этому поводу четко высказывался руководитель нашей политической силы Игорь Палица. Никакого отношения к политической партии Игорь Коломойский не имеет. Он не является ни ее учредителем, ни членом", - поделился Иванчо своими мыслями с местными журналистами.

Ровенская область

На фото: Юрий Вознюк

Ровенская ячейка партии "За майбутне" избрала достаточно неординарный путь привлечения электората. Так, баллотироваться на пост городского председателя Ровно будет депутат Верховной Рады седьмого и восьмого созывов Юрий Вознюк. Свои две каденции нынешний кандидат отработал под разными флагами: в 2012 - 2014 годах он представлял партию "Батькивщина", а с 2014-го по 2019-й – "Народный фронт". В прошлом году попробовал в третий раз повторить свой успех уже как самовыдвиженец, однако в Раду не прошел.

За время своего нардепства успел запомниться чрезвычайно высокой посещаемостью пленарных заседаний – на уровне 96%, а также подписанным совместно с еще 58 депутатами представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, котрое обязывало госслужащих давать пояснения об источниках своих доходов и доходов членов их семей. Также именно Вознюк был автором поправки о введении налоговых льгот на ввоз оборудования возобновляемой энергетики, которую в 2018 году со второй попытки внесли в Налоговый кодекс. По подсчетам журналистов издание "Наши деньги", эта правка позволила Ринату Ахметову, основному игроку на рынке "зеленой энергетики", недоплатить в бюджет около 10 миллиардов гривен.

Примечательно, что кандидатуру Возюка поддержал и нынешний градоначальник Ровно Владимир Хомко, который на посту мэра работает с 2008 года. Сам же Хомко возглавил список кандидатов от "майбутнього" в Ровенский горсовет. Несмотря на занимаемую должность, глава областного центра довольно активно включился в предвыборную гонку, агитируя за собственную политсилу и обвиняя конкурентов. Так, в конце сентября ряд местных СМИ опубликовали заявление Хомко относительно вмешательства местной партии "Ровно Вместе" в деятельность Ровенской территориальной избирательной комиссии. По словам чиновника, политическая сила зарегистрировала своих кандидатов на участие в местных выборах путем подкупа членов ТИК. Подтверждение своих слов Хомко однако не привел.

Хмельницкая область

На фото: Сергей Лабазюк

Следуя традициям большинства регионов, первым номером в списке кандидатов в депутаты Хмельницкого городского совета от партии "За майбутне" был избран действующий нардеп Сергей Лабазюк. По информации аналитиков движения "Честно", в 2015 году он тоже баллотировался в горсовет, работая в Верховной Раде, однако после победы отказался от мандата, оставшись народным депутатом Украины. Учитывая этот факт, первым реальным претендентом на место в местном совете от "За майбутне" - частная предпринимательница Екатерина Заганяч, которая в 2016 - 2019 годах возглавляла коммунальное предприятие Хмельницкой райсовета "Спецбудресурс". На двоих с мужем, действующим депутатом Хмельницкого горсовета Николаем Заганячем кандидатка имеет в собственности 2 гектара земли, 2 квартиры и 2 машины: Audi Q5 и Audi A3. Именно на мужа записан весь бизнес семьи: ООО "Артхаус менеджмент групп", ЧП "Юридическая компания "Правовой аспект", ООО "Юридическая компания "Эпсилон групп", ООО МП "Сан", ООО "Артхаус Житомир", ООО "Артхаус Парковый", ООО "Артхаус Стройинвест", ООО "Артхаус Полесье", ООО "Артхаус Южное", ООО "Артхаус Вараш", АО "Еспилон групп", ООО "Артхаус групп". Кроме того Николай Заганяч является учредителем общественной организации "Всегда рядом! За Хмельнитчину" и членом правления Хмельницкого областного "Благотворительного фонда Сергея Лабазюка "Мы рядом".

Еще одна кандидатка, теперь уже в Хмельницкий областной совет, тоже имеет отношение к Лабазюка. Так, под номером третьим в списке "замайбутновцев" указана координатор женского движения Хмельницкой области, председатель "Благотворительного фонда Сергея Лабазюка "Мы рядом", жена нардепа Виолетта Лабазюк. Информации о кандидатке чрезвычайно мало, ведь кроме недолговременного управления малоизвестной местной партией "Поруч" похвастаться на политическом поприще госпоже Лабазюк нечем. Тем не менее накануне выборов в местных СМИ активно начали раскручивать образ активного борца за права женщин в политике. "Теперь мы будем бороться не за гендерное равенство, а за совместную командную работу, которая заложит прочные основы для развития экономики" - один из основных тезисов в выступлениях кандидата.

Стоит также упомянуть и о том, что под шестым номером в партийном списке претендентов на кресло в Хмельницкой облсовете оказался брат Сергея Лабазюка Петр Лабазюк. Кандидат является депутатом Волочиского райсовета и представляет в области семейный бизнес братьев – аграрную группу компаний VITAGRO.

Черновицкая область

На фото: Владимир Еленев

Ну и в завершение вашему вниманию - кандидаты "замайбутновцев", которые будут представлять политический проект Палицы - Коломойского на Буковине. В Черновицкий облсовет первым номером списка идет Владимир Еленев - директор Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Должность медик-управленец занимает еще с 2013 года, до этого работал главным врачом городской поликлиники №2 Черновцов.

В конце сентября наблюдатели общественной сети "Опора" в Facebook отметили распространения политической рекламы в пользу "За майбутне". Еленев появление партийной агитации объяснил просто – "Я не знаю, это была инициатива девушек (работниц центра). Наша официальная страница - официальный сайт". И это притом что за месяц до этого кандидата уже ловили на использовании служебного положения в предвыборной кампании. В частности, на все той же странице заведения было опубликовано репост поздравления Еленева с Днем независимости. В этом сообщении был использован логотип политической партии "За майбутне".

А вот городской список "замайбутновцев" в Черновцах было доверено возглавить предпринимателю Виталию Ткачуку, который на всякий случай записан еще и вторым номером в списке кандидатов в облсовет. Сейчас Ткачук числится депутатом Черновицкого областного совета и входит во фракцию партии "УКРОП", при этом возглавляя областную организацию "За майбутне". На данный момент бизнесмену принадлежат фирмы "Буковина трейдинг ЛТД", "Трейдинг - 2000" и "Буковинский туристический альянс".

Работа тандема Ткачук - Еленев чувствуется даже в подходах к политической агитации. Например, в прошлом месяце врачи, которые вошли в местную команду "замайбутновцев", объявили в Черновцах старт акции "Проверь сатурацию". Жителям и гостям Буковины предлагают бесплатно пройти измерение уровня насыщенности крови кислородом. Учитывая, что его снижение является одним из основных показателей осложнений от COVID-19, подобная инициатива, уверены партийцы, поможет активизировать электорат в регионе, который очень пострадал из-за пандемии коронавируса.