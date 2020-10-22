Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні

Ми завершуємо наш цикл матеріалів, присвячений партійцям-кандидатам нового політпроєкту «За майбутнє». У фінальній розповіді – про списки партії Палиці – Коломойського на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Хмельниччині та Буковині

Ми завершуємо наш цикл матеріалів, присвячений партійцям-кандидатам нового політпроєкту «За майбутнє». У фінальній розповіді – про списки партії Палиці – Коломойського на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Хмельниччині та Буковині

Волинська область

На рідній для лідера політсили Волині партія, звісно, не могла оминути Ігоря Палицю увагою. Народний депутат йде під номером один у списках як до Луцької міськради, так і до Волинської облради. Хоча повірити в те, що Палиця проміняє крісло нардепа та депутатство в області, дуже важко.

На фото: Ігор Поліщук

Що ж до більш реалістичних кандидатур, то спробувати поборотись за посаду міського голови Луцька, а заодно й пройти з другого місця у партійному списку до міськради було довірено молодому екс-"укропівцю" Ігорю Поліщуку, який наразі є чинним депутатом міської ради. Вибір стає цілком очевидним, коли дізнаєшся цікавий факт з біографії політика - з квітня 2012-го до березня 2017 року він працював на посадах юрисконсульта, головного юрисконсульта та заступника голови правління благодійного "Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом".

В 2013-му на початку своєї кар’єри Поліщук балотувався та був обраний до Луцької міськради від Соціалістичної партії. Під час тієї недовготривалої передвиборчої кампанії місцеві ЗМІ зафіксували факт ймовірного підкупу виборців безпосередньо кандидатом, який роздавав городянам соціальні картки на суму 100 гривень та взамін просив проголосувати за себе на проміжних виборах до ради.

У 2015-му Поліщука було переобрано до ради, однак вже від "УКРОПу". В 2017-му політику навіть довелось трохи менш ніж півроку виконувати роль виконуючого обов’язки міського голови. Як повідомляють аналітики "Чесно", за період з 2016-го по 2019 рік включно нинішній кандидат на пост мера відвідав менше половини засідань постійної бюджетної комісії, в якій працював.

Реальним претендентом на депутатство в Луцькій міськраді також є її колишній депутат від партії "Сильна Україна" Андрій Разумовський. Кандидата у місті знають як активного забудовника та власника чималої кількості успішних підприємств. Зокрема, бізнесменові належать ТОВ "Західна українська торгова компанія", ПП "Будівельна компанія "Інвестор", ТОВ "Ля брук", АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестор фінанс"", ТОВ "Інвестор трейд" та ще низка фірм-власників житлових комплексів Луцька. Бізнес-партнерами Разумовського є чинний депутат Княгининівської сільради Сергій Стрихарчук та депутатка Старосільської сільради у недавньому минулому Людмила Киричук.

Закарпатська область

На фото: Олександр Ледида

"Нові обличчя" закарпатського осередку партії "За майбутнє" місцевим жителям давно знайомі за їхніми попередніми політпроєктами. Наприклад, очолити список "замайбутнівців" до обласної ради було запропоновано Олександру Ледиді, який двічі вже обирався до цієї ради, а одного разу навіть відпрацював п’ятирічку в статусі нардепа.

В політиці кандидат доволі давно. Ще в 1998 році його було призначено заступником голови Ужгородської райдержадміністрації, а вже через три роки – заступником голови Закарпатської облдержадміністрації. Далі було депутатство і повернення за часів президентства Януковича до знайомих інтер’єрів ОДА вже у статусі голови. На цій посаді чиновник попрацював з 2010 до 2014 року.

Цікаво, що на парламентських виборах 2002 року Ледида керував районним штабом блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а вже в 2004-му очолив закарпатський обласний осередок Партії регіонів. Через 11 років, в 2015-му, політика було обрано до облради у складі уламку "регіоналів" - партії "Опозиційний блок".

За інформацією аналітичного порталу YouControl, Олександр Ледида наразі очолює іменну групу компаній, які працюють в різних сферах: будівництво, нерухомість, виробництво альтернативної енергетики, торгівля, ЗМІ, сільське господарство. Найціннішими активами групи є ТОВ "Сонячна Енергія Плюс", ПП "Комерцконсалт", ПП "Будівельна компанія "Апейрон", а також ТОВ "ДЛК ДДТ". Має представник "За майбутнє" й підконтрольні медіа, зокрема, редакцію газети "Закарпатська Правда" і Телерадіокомпанію "Даніо".

Компанію цьому майстру "перевзуватися в повітрі" у списках кандидатів до обласної ради складає колишній головний податківець області Василь Іванчо, який наразі більше знаний в регіоні як підприємець. Очільник мукачівської міськрайонної організації партії вирішив підстрахуватись та балотується не лише до облради, а й в депутати Мукачівської міської ОТГ, де в нього відверто більші шанси отримати підтримку електорату.

Іванчо має досить незначний політичний досвід, бо обирався до облради лише минулого скликання, але одразу зробив категоричні висновки щодо взаємовідносин партії, яку він представляє, з олігархом Ігорем Коломойським. "З цього приводу чітко висловлювався керівник нашої політичної сили Ігор Палиця. Жодного відношення до політичної партії Ігор Коломойський не має. Він не є ні її засновником, ні членом", - поділився Іванчо своїми думками із місцевими журналістами.

Рівненська область

На фото: Юрій Вознюк

Рівненський осередок партії "За майбутнє" обрав доволі неординарний шлях залучення електорату. Так, балотуватись на пост міського голови Рівного буде депутат Верховної Ради сьомого та восьмого скликань Юрій Вознюк. Свої дві каденції нинішній кандидат відпрацював під різними прапорами: у 2012 - 2014 роках він представляв партію "Батьківщина", а з 2014-го по 2019-й – "Народний фронт". Минулоріч спробував втретє повторити свій успіх вже як самовисуванець, однак до Ради не пройшов.

За час свого нардепства встиг запам’ятатись надзвичайно високою відвідуваністю пленарних засідань – на рівні 96%, а також підписаним спільно із ще 58 депутатами подання, на підставі якого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувало держслужбовців давати пояснення про джерела своїх доходів та доходів членів їх сімей. Також саме Вознюк був автором поправки щодо введення податкових пільг на ввезення обладнання відновлюваної енергетики, яку в 2018 році з другої спроби внесли в Податковий кодекс. За підрахунками журналістів видання "Наші гроші", ця правка дозволила Рінату Ахметову, основному гравцеві на ринку "зеленої енергетики", недоплатити в бюджет близько 10 мільярдів гривень.

Прикметно, що кандидатуру Возюка підтримав і нинішній градоначальник Рівного Володимир Хомко, який на посаді мера працює з 2008 року. Сам же Хомко очолив список кандидатів від "За майбутнє" до Рівненської міськради. Незважаючи на займану посаду, очільник обласного центру доволі активно включився в передвиборчу гонитву, агітуючи за власну політсилу та звинувачуючи конкурентів. Так, наприкінці вересня ряд місцевих ЗМІ опублікували заяву Хомка щодо втручання місцевої партії "Рівне Разом" у діяльність Рівненської територіальної виборчої комісії. За словами посадовця, політична сила зареєструвала своїх кандидатів до участі у місцевих виборах шляхом підкупу членів ТВК. Підтвердження своїх слів Хомко однак не навів.

Хмельницька область

На фото: Сергій Лабазюк

Дотримуючись традицій більшості регіонів, першим номером у списку кандидатів в депутати Хмельницької міської ради від партії "За майбутнє" було обрано чинного нардепа Сергія Лабазюка. За інформацією аналітиків руху "Чесно", в 2015 році він теж балотувався до міськради, працюючи у Верховній Раді, однак після перемоги відмовився від мандата, залишившись народним депутатом України. Враховуючи цей факт, першим реальним претендентом на місце у місцевій раді від "За майбутнє" є приватна підприємиця Катерина Заганяч, яка у 2016 - 2019 роках очолювала комунальне підприємство Хмельницької райради "Спецбудресурс". На двох з чоловіком, чинним депутатом Хмельницької міськради Миколою Заганячем кандидатка має у власності 2 гектари землі, 2 квартири і 2 машини: Audi Q5 і Audi A3. Саме на чоловікові записаний весь бізнес родини: ТОВ "Артхаус менеджмент груп", ПП "Юридична компанія "Правовий аспект", ТОВ "Юридична компанія "Епсілон груп", ТОВ МП "Сан", ТОВ "Артхаус Житомир", ТОВ "Артхаус Парковий", ТОВ "Артхаус Будінвест", ТОВ "Артхаус Полісся", ТОВ "Артхаус Южне", ТОВ "Артхаус Вараш", АО "Еспілон груп", ТОВ "Артхаус груп". Окрім того Микола Заганяч є засновником громадської організації "Завжди поруч! За Хмельниччину" та членом правління Хмельницького обласного "Благодійного фонду Сергія Лабазюка "Ми поруч".

Ще одна кандидатка, тепер вже до Хмельницької обласної ради, теж має відношення до Лабазюка. Так, під номером третім у списку "замайбутнівців" вказана координаторка жіночого руху Хмельниччини, голова "Благодійного фонду Сергія Лабазюка "Ми поруч", дружина нардепа Віолета Лабазюк. Інформації про кандидатку надзвичайно мало, адже окрім недовготривалого керування маловідомою місцевою партією "Поруч" похвалитись на політичному поприщі пані Лабазюк немає чим. Тим не менш напередодні виборів у місцевих ЗМІ активно почали розкручувати образ активного борця за права жінок у політиці. "Тепер ми будемо боротися не за гендерну рівність, а за спільну командну роботу, яка закладатиме міцні підвалини для розвитку економіки" - одна з основних тез у виступах кандидатки.

Варто також згадати й про те, що під шостим номером у партійному списку претендентів на крісло в Хмельницькій облраді опинився брат Сергія Лабазюка Петро Лабазюк. Кандидат є депутатом Волочиської райради та представляє в області сімейний бізнес братів – аграрну групу компаній VITAGRO.

Чернівецька область

На фото: Володимир Єленєв

Ну і на завершення вашій увазі - кандидати-"замайбутнівці", що представлятимуть політичний проєкт Палиці - Коломойського на Буковині. До Чернівецької облради першим номером списку йде Володимир Єленєв - директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Посаду медик-управлінець займає ще з 2013 року, до цього ж працював головним лікарем міської поліклініки №2 Чернівців.

Наприкінці вересня спостерігачі громадської мережі "Опора" у Facebook выдмытили поширення політичної реклами на користь "За майбутнє". Єленєв появу партійної агітації пояснив просто – "Я не знаю, це була ініціатива дівчат (працівниць центру). Наша офіційна сторінка - це офіційний сайт". І це притому що за місяць до цього кандидата вже ловили на використанні службового становища в передвиборчій кампанії. Зокрема, на все тій же сторінці закладу було опубліковано репост вітання Єленєва із Днем незалежності. В цьому дописі був використаний логотип політичної партії "За майбутнє".

А от міський список "замайбутнівців" у Чернівцях було довірено очолити підприємцеві Віталію Ткачуку, який про всяк випадок записаний ще й другим номером в переліку кандидатів до облради. Наразі Ткачук числиться депутатом Чернівецької обласної ради та входить до фракції партії "УКРОП", при цьому очолюючи обласний осередок "За майбутнє". Наразі бізнесмену належать фірми "Буковина трейдінг ЛТД", "Трейтинг - 2000" і "Буковинський туристичний альянс".

Робота тандему Ткачук - Єленєв відчувається навіть в підходах до політичної агітації. Наприклад, минулого місяці лікарі, які ввійшли в місцеву команду "замайбутнівців", оголосили у Чернівцях старт акції "Перевір сатурацію". Мешканцям та гостям Буковини пропонують безкоштовно пройти вимірювання рівня насиченості крові киснем. Враховуючи, що його зниження є одним із основних показників ускладнень від COVID-19, подібна ініціатива, впевнені партійці, допоможе активізувати електорат в регіоні, що дуже постраждав через пандемію коронавірусу.