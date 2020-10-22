Мэр Черкасс Бондаренко вместе с соратниками напал на трех девушек в центре Черкасс

Чрезвычайная ситуация произошла в центре Черкасс в полдень 20 октября

Чрезвычайная ситуация произошла в центре Черкасс в полдень 20 октября

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews.

Главу города сопровождали заместитель главы Черкасского облсовета Михаил Мушиек, экс-заместитель мэра Черкасс Геннадий Шевченко и еще несколько человек.

Девушки раздавали желающим очередной номер газеты "Черкасская варта" (издатель ОО "Общество новейших политических заключенных Украины"). Вдруг возле них остановился черный "Мерседес", за рулем которого находился Анатолий Бондаренко. Девушек окружили несколько человек. Со стороны мужчин прозвучали оскорбления, девушек дергали за руки. Геннадий Шевченко отобрал телефон у одной из девушек и начал без разрешения изучать контакты владелицы.

Через минуту к месту происшествия подошла Ольга Чепурная. Именно от нее девушки получили "Черкасскую варту" для распространения. Когда окружение Бондаренко это понятно, то Ольгу начали дергать за руки и пытались даже поставить на колени. При этом следует обратить особое внимание, что Ольга Чепурная - на 7-м месяце беременности, и нападающие (среди которых особым упорством выделялся Геннадий Шевченко) - хорошо видели ее живот. Все три девушки - в слезы ...

Прямая речь мэра Черкасс Анатолия Бондаренко: "Двое детей, 16-ти и 17-ти лет, раздавали ложные сведения обо мне, как о городском голове. О моей жене, о работниках горисполкома ... Вызвали полицию. Нашли заказчика. Заказчик - некая Оля беременная. В телефоне одной из детей - номер кандидата от "слуг народа" ... Газета "Черкасская варта", издатель "Общество новейших политзаключенных Украины". Ну, я думаю, что в Черкассах о такой организации не слышали никто. Ее не существует. И я думаю, что наша доблестная партия власти зарегистрировала ее быстро перед выборами..."

Рассказывает Ольга Чепурная: "Выбегаю на дорогу. Шевченко доганяет меня, начинает таскать за руки и хочет, чтобы я опустилась на колени. К нам подбежали прохожие. Я, честно говоря, сильно испугалась. Живот будто окаменел ... Плачу. И в таком состоянии иду в Дом торговли. Шевченко в сопровождении какого-то человека настигает. Начинает кричать: "Люди, смотрите, она - мошенница!" Затем Шевченко наклонился и сказал, что сейчас приедет полиция, и мне "пиз..ц". После этого прохожие прогнали Шевченко от меня. Стою у дома торговли, стараюсь прийти в себя..."

Позже вызванные Бондаренком работники Нацполиции отвезли Ольгу Чепурную, Анастасию Дяконову и Владиславу Капелюшную в Сосновский райотдел Нацполиции. Там девушек продержали около 4 часов. После того, как в райотдел пришел адвокат, от них всех взяли объяснения и отпустили.

По сути устроенной в центре города Бондаренком и его приспешниками передряги можно сказать следующее:

а) "не существующее", по мнению Бондаренко, ОО "Общество новейших политических заключенных Украины", которое отвечает за выпуск "Черкасской варты", основанное ... 15 лет назад. Дата основания организации - 13 октября 2005 года. Одним из основателей Общества, к слову, был покойный черкащанин Руслан Зайченко;

б) в номере газеты - исключительно перепечатки из черкасских интернет-ресурсов "Обо всем", "Новое Время", Крапива и Провинция;

в) обращался ли Бондаренко в суд с целью определить, что в этих статьях есть "ложная информация" о нем, жене и работниках городского совета? Или в данном случае определил или самостоятельно, на "глазок", не читая, потому что он сам себе суд?

д) газета "Черкасская варта" - официально зарегистрированая. Адрес издания: 01034, г.. Киев, Шевченковский р-н, ул. Владимирская, д. 42, А-А; ЕГРПОУ: 33887973.

Известно, что уже сегодня Ольга Чепурная намеревалась подать в правоохранительные органы заявление против мэра Черкасс Бондаренко и других участников насильственных действий в отношении нее в центре Черкасс 20 октября.

Напомним, суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Бондаренко к президенту Зеленскому, ранее президент назвал мэра Черкасс бандитом.