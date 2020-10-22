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22 октября 2020, 14:17 2

Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях

22 октября 2020, 14:17 2
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Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности Украины в Крыму, а также в Сумской и Волынской областях.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Зеленский уволил руководителя Управления СБУ в Волынской области Павла Данюкова, который работал на этой должности с ноября 2019 года, и назначил вместо него Николая Лысенко.

Лысенко ранее работал первым заместителем главы управления СБУ в Ивано-Франковской области.

В Сумской области начальником управления СБУ стал Руслан Григоренко вместо Олега Салюка, который проработал в должности с марта 2020 года.

Также Зеленский назначил начальником главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича вместо Евгения Нетужилова, который занимал эту должность с ноября 2019 года.

Кроме того, согласно указу президента, начальником департамента оперативно-технических мероприятий СБУ стал Алексей Омельченко, а начальником департамента хозяйственного обеспечения спецслужбы - Александр Провоторов.

Напомним, сегодня, 22 октября президент Зеленский прибыл на Волынь: что посетит и с кем встретится.

Владимир Зеленский Офис президента назначение СБУ увольнение Волынская область
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