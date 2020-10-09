Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине

На востоке новый политический проект Палицы - Коломойского сделал ставку на местные бизнес-кланы

На востоке новый политический проект Палицы - Коломойского сделал ставку на местные бизнес-кланы

В дежурной части расследования RegioNews выяснял, кто же соревнуется за власть от "майбутнего" на Харьковщине, Днепропетровщине и в Запорожье.

Харьковская область

На фото: Ирина Денисова

Несмотря на недавнюю болезнь и фактическое отсутствие в городе, пожалуй, не найдется в Харькове человека, который бы не назвал нынешнего мэра главным фаворитом предвыборной гонки. Составить конкуренцию действующему городскому голове Геннадию Кернесу попытается представительница партии "За майбутне" Ирина Денисова, кандидатуру которой было поддержано на сентябрьском партсъезде. Впрочем, несмотря на заявления о серьезности намерений и планах на борьбу за город очень трудно поверить, что эта предпринимательница без политического опыта сможет менее чем за месяц до выборов заручиться поддержкой большинства харьковчан.

Собственно, о самой Денисовой известно не так много. Эта представительница малого и среднего бизнеса еще с 1990-х занимается предпринимательской деятельностью на "Барабашово" как ФЛП. Первые два года от момента создания возглавляла харьковскую местную организацию профессионального союза частных предпринимателей торгового центра у станции метро "Академика Барабашова". В настоящее время руководит двумя общественными организациями: "За свой выбор" и "Союз инициативных движений".

Харьковчане могут вспомнить фамилию кандидатки в контексте конфликта предпринимателей "Барабашово" с руководством города - именно Денисова очень часто доносила до СМИ, чиновников и горожан требования предпринимателей. Она же в начале сентября просила президента Владимира Зеленского, во время его визита на Харьковщину защитить бизнес от самоуправства администрации Кернеса. С этой же просьбой в прошлом Денисова выступала и в парламенте. Речь шла о желании местной власти построить дорогу, которая, по сути, разделила бы рынок на две части. Предприниматели уверены – таким образом руководство города пытается постепенно "отжать" торговые площади для своих собственных протеже.

Интересно, что в парламенте Ирину Денисову сопровождал Юрий Бойко - один из лидеров "Оппозиционно платформы – За жизнь". И именно от ОПЗЖ в настоящее время баллотируется на пост городского головы Харькова нардеп, владелец ТЦ "Барабашово" Александр Фельдман. На партийном съезде госпожу Денисову однопартийцам представляла еще один "человек Фельдмана" - Андрей Винаков, который баллотируется в харьковский горсовет в списке кандидатов "За майбутне" под №1. По состоянию на сегодня Винаков является генеральным директором ЧАО "Концерн Авэк и Ко", входящая в группу "АВЭК".

По информации аналитического портала YouControl, "АВЭК" - это украинская группа компаний Александра Фельдмана, владеющая портфелем высокодоходных активов и объединяет предприятия, работающие в области девелопмента коммерческой недвижимости, управления недвижимостью, в финансовой сфере и медиа-бизнесе. Кроме управления бизнесом нардеп Винаков имеет и собственный бизнес – ООО "Юридическая компания "Международный правовой защите". С политическим опытом у "замайбутновца", как и у его коллеги, весьма трудно. Единственная касательная практика – должность помощника нардепа (того же самого Фельдмана) на общественных началах.

Запорожская область

На фото: Алеся Крамаренко

В Запорожье тактика команды "За майбутне" мало чем отличалась от харьковской. На кресло городского головы областного центра здесь будет баллотироваться эко-активистка Алеся Крамаренко - персона широко известная, однако лишь в кругу своих коллег-единомышленников по экологической тематике. Не имея особого политического бэкграунда или опыта управленца, госпожа Крамаренко вряд ли всерьез рассчитывает занять пост мэра, хотя попасть в горсовет голосов бы ей могло и хватить.

Тем не менее, свою роль вестника проблем Запорожья кандидат играет прекрасно. Например, на недавнем круглом столе "Экологическая инициатива "Будущее Запорожья", организованном партийцами "За майбутне", Крамаренко озвучила ключевой предвыборный тезис, который с радостью подхватили дружеские к партии СМИ: "Главный враг запорожцев - не заводы, а власть, которой безразлично жизнь и здоровье людей". Учитывая довольно серьезные экологические проблемы региона, подобное обвинение может быть использовано не раз, так и оппонировать этому местным властям ой как непросто. Сейчас Крамаренко официально зарегистрирована как ФЛП, а также как глава и соучредитель Общественной организации "Дзига".

Более интересным для понимания запорожских избирательных перспектив "За майбутне" есть "серый кардинал" областной партячейки, депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который не так давно возглавлял областную депутатскую фракцию "Батькивщины". В области Фукса знают не только как богатого депутата облсовета, но и как бессменного заместителя нескольких председателей ОГА подряд и основателя группы компаний "Интрейд" и "Виннер Форд Запорожье". Однако официально областной филиал партии "За майбутне" возглавляет кардиолог, доктор наук, профессор Виталий Сиволап, а Фукс занимается решением вопросов избирательного штаба.

Днепропетровская область

В родном для финансового вдохновителя партии регионе подбор кандидатур, которые попытаются получить побольше депутатских мандатов в советах всех уровней, происходил, как говорят, до последнего. "Замайбутновцы" решили не распылять свои силы и не предлагать своего кандидата на пост городского головы Днепра. Учитывая достаточно сильные позиции действующего мэра Бориса Филатова и участие в предвыборной гонке его вечного оппонента Александра Вилкула, любые предложения от "За майбутне" имели существенные шансы быть не услышанными.

На фото: Владимир Куцин

А вот возглавить областной и городской список партии доверили людям с управленческим опытом и политическим прошлым. В частности, на уровне области "замайбутновцев" возглавит депутат облсовета, генеральный директор ПАО "Никопольский завод ферросплавов" Владимир Куцин. Как известно, этот ферросплавный завод имеет отношение к днепровских олигархов Виктора Пинчука, Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Учитывая немалый опыт на должности руководителя "НЗФ" и историю депутатства, а до различных советов Куцин без перерывов избирался с 2002 года, выбор "За майбутне" можно назвать практически беспроигрышным.

Довольно неожиданным, однако, оказалась кандидатура первого номера в городских списках партии. Представлять политпроект в Днепре было доверено Вадиму Гетьману - заместителю начальника Государственного управления охраны окружающей среды Украины в Днепропетровской области и депутату горсовета в прошлом. За свою жизнь чиновник успел поработать под флагами "Нашей Украины" и "Фронта перемен". Кроме того владеет фирмами ООО "Лунапс" и ООО "Озирис плюс". Жена кандидата Мария также руководит собственным фермерским хозяйством "Ресурс".

Стоит заметить, что на Днепропетровщине "За майбутне" делает ставку не только на кандидатов в списках, но и на тех, кто будет считать результаты волеизъявления жителей области. По информации социолога-аналитика Надежды Михно, в состав территориальных избирательных комиссий в Днепре и области от партии "За майбутне" вошло 34 человека, из которых девять получили руководящие должности. Больше всего в президентской "Слуги народа".