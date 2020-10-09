ОПОРА показала украинцам, как правильно заполнять бюллетени на местных выборах

25 октября состоятся первые местные выборы в соответствии с новым административно-территориальным устройством страны

25 октября состоятся первые местные выборы в соответствии с новым административно-территориальным устройством страны

Фото: из открытых источников

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала видео с объяснениями, как правильно заполнить бюллетень во время голосования на местных выборах 25 октября.

Как передает RegioNews, об этом рассказала глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

В организации отметили, что 25 октября состоятся первые местные выборы согласно с новым административно-территориальным устройством страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней.

Ольга Айвазовская рассказала и показала правильные варианты заполнения избирательного бюллетеня: как правильно заполнять бюллетень, как проголосовать за партию, как писать цифры для голосования за кандидата и зачем вообще кроме партии голосовать за кандидата", – сообщили в сети.

Напомним, Центральная избирательная комиссия разработала чат-бот, с помощью которого можно получить справочную информацию о местных выборах, которые состоятся 25 октября.