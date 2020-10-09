В Николаевской области хотят провести выборы в несуществующей сельсовет - ОПОРА

В одном из сел области действует "нелегальная" избирательная комиссия

В одном из сел области действует "нелегальная" избирательная комиссия

Фото: oporaua.org

В селе Чаусово-2 в Первомайском районе Николаевской области действует ТИК, образованная еще во время предыдущих местных выборов.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в гражданской сети ОПОРА.

Так, "нелегальная" комиссия уже зарегистрировала кандидата на должность Чаусянского сельского головы и кандидатов в депутаты сельского совета. При этом село входит в состав Первомайской городской территориальной громады.

Отмечается, что на сайте ЦИК не значится, что такая комиссия вообще существует. Тем не менее в Чаусянской сельской избирательной комиссии работает 5 человек, еще трое отказались работать, поскольку считают работу комиссии незаконным.

По словам Чаусянского сельского головы Константина Токаря, ему не было известно о работе этой комиссии, о предоставлении помещения к нему никто не обращался.

Сообщается, что по поводу деятельности "нелегальной" ТИК уже обратились в СБУ.

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