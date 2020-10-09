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09 октября 2020, 10:41 3

Местные выборы: правоохранители открыли 15 новых уголовных производств

09 октября 2020, 10:41 3
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Наибольшее количество сообщений к полиции зафиксировали в Киеве
Фото: из открытых источников
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По фактам нарушений избирательного законодательства за последние сутки в Украине открыто 15 новых уголовных производств. Всего в течение суток в полицию поступило 197 заявлений и сообщений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление коммуникации
Национальной полиции Украины.

Так, наибольшее количество сообщений зафиксировано 36 – в городе Киеве, 17 – в Хмельницкой, 16 – в Киевской, 14 – в Донецкой, Запорожской и Полтавской, 13 – в Днепропетровской, 10 – в Херсонской, 9 – в Одесской, по 6 – в Николаевской, Сумской и Харьковской, по 5 – в Кировоградской и Тернопольской, по 4 – в Закарпатской и Черниговской, по 3 – в Винницкой, Ровенской и Черкасской, по 2 – в Волынской, Луганской, Ивано-Франковской, Черновицкой и 1 – в Хмельницкой областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3350 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Всего в ЕРДР внесены сведения по 249 уголовных правонарушений: 129 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 120 – связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Кроме того, составлено 849 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии объяснили, как должна происходить охрана помещений избирательных комиссий органами Национальной полиции во время местных выборов.

выборы порядок нарушения полиция Уголовная ответственность
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