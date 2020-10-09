Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України

На сході новий політичний проект Палиці - Коломойського зробив ставку на місцеві бізнес-клани

На сході новий політичний проект Палиці - Коломойського зробив ставку на місцеві бізнес-клани

У черговій частині розслідування RegioNews з’ясовував, хто ж змагається за владу від "За майбутнє" на Харківщині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі.

Харківська область

На фото: Ірина Денисова

Незважаючи на нещодавню хворобу та фактичну відсутність у місті, мабуть, не знайдеться у Харкові людини, яка б не назвала нинішнього мера головним фаворитом передвиборчих перегонів. Скласти конкуренцію чинному міському голові Геннадію Кернесу спробує представниця партії "За майбутнє" Ірина Денисова, кандидатуру якої було підтримано на вересневому партз’їзді. Втім, попри заяви про серйозність намірів та плани на боротьбу за місто дуже важко повірити, що ця підприємиця без політичного досвіду зможе менш ніж за місяць до виборів заручитись підтримкою більшості харків’ян.

Власне, про саму Денисову відомо не так багато. Ця представниця малого та середнього бізнесу ще з 1990-х займається підприємницькою діяльністю на "Барабашово" як ФОП. Перші два роки від моменту створення очолювала харківську місцеву організацію професійної спілки приватних підприємців торгового центру біля станції метро "Академіка Барабашова". Наразі керує двома громадськими організаціями: "За свій вибір" та "Спілка ініціативних рухів".

Харків’яни можуть пригадати прізвище кандидатки в контексті конфлікту підприємців "Барабашово" з керівництвом міста - саме Денисова дуже часто доносила до ЗМІ, чиновників та містян вимоги підприємців. Вона ж на початку вересня просила президента Володимира Зеленського, під час його візиту на Харківщину захистити бізнес від самоуправства адміністрації Кернеса. З цим же проханням минулоріч Денисова виступала і в парламенті. Мова йшла про бажання місцевої влади побудувати дорогу, яка, по суті, розділила б ринок на дві частини. Підприємці впевнені – таким чином керівництво міста намагається поступово "віджати" торгові площі для своїх власних протеже.

Цікаво, що в парламенті Ірину Денисову супроводжував Юрій Бойко - один із лідерів "Опозиційно платформи – За життя". І саме від ОПЗЖ нині балотується на пост міського голови Харкова нардеп, власник ТЦ "Барабашово" Олександр Фельдман. На партійному з’їзді пані Денисову однопартійцям представляла ще одна "людина Фельдмана" - Андрій Вінаков, який балотується до Харківської міськради у списку кандидатів "За майбутнє" під №1. Станом на сьогодні Вінаков є генеральним директором ПрАТ "Концерн Авек і Ко", що входить до групи "АВЕК".

За інформацією аналітичного порталу YouControl, "АВЕК" - це українська група компаній Олександра Фельдмана, що володіє портфелем високоприбуткових активів і об'єднує підприємства, які працюють в галузі девелопменту комерційної нерухомості, управління нерухомістю, у фінансовій галузі та медіа-бізнесі. Окрім управління бізнесом нардепа Вінаков має і власний бізнес – ТОВ "Юридична компанія "Міжнародний правовий захист". З політичним досвідом у "замайбутнівця", як і у його колеги, вельми сутужно. Єдина дотична практика – посада помічника нардепа (того ж самого Фельдмана) на громадських засадах.

Запорізька область

На фото: Олеся Крамаренко

У Запоріжжі тактика команди "За майбутнє" мало чим відрізнялась від харківської. На крісло міського голови обласного центру тут балотуватиметься екоактивістка Олеся Крамаренко - особа широко відома, однак лише у колі своїх колег-однодумців по екологічній тематиці. Не маючи особливого політичного бекграунду чи досвіду управлінця, пані Крамаренко навряд всерйоз розраховує зайняти пост мера, хоча потрапити до міськради голосів би їй могло і вистачити.

Тим не менш, свою роль вісника проблем Запоріжжя кандидатка грає чудово. Наприклад, на нещодавньому круглому столі "Екологічна ініціатива "Майбутнє для Запоріжжя", організованому партійцями "За майбутнє", Крамаренко озвучила ключову передвиборчу тезу, яку з радістю підхопили дружні до партії ЗМІ: "Головний ворог запоріжців - не заводи, а влада, якій байдуже до життя і здоров’я людей". Враховуючи доволі серйозні екологічні проблеми регіону, подібне звинувачення може бути використане не раз, так й опонувати цьому місцевій владі ой як непросто. Наразі Крамаренко офіційно зареєстрована як ФОП, а також як голова та співзасновниця Громадської організації "Дзига".

Більш цікавим для розуміння запорізьких виборчих перспектив "За майбутнє" є "сірий кардинал" обласного партосередку, депутат Запорізької облради Геннадій Фукс, який не так давно очолював обласну депутатську фракцію "Батьківщини". В області Фукса знають не лише як найбагатшого депутата облради, а й як незмінного заступника кількох голів ОДА підряд та засновник групи компаній "Інтрейд" і "Віннер Форд Запоріжжя". Однак офіційно обласний осередок партії "За майбутнє" очолює кардіолог, доктор наук, професор Віталій Сиволап, а Фукс займається вирішенням питань виборчого штабу.

Дніпропетровська область

У рідному для фінансового натхненника партії регіоні підбір кандидатур, що спробують отримати побільше депутатських мандатів в радах всіх рівнів, відбувався, як то кажуть, до останнього. "Замайбутнівці" вирішили не розпорошувати свої сили та не пропонувати свого кандидата на пост міського голови Дніпра. Враховуючи доволі сильні позиції чинного мера Бориса Філатова та участь передвиборчих перегонах його вічного опонента Олександра Вілкула, будь-які пропозиції від "За майбутнє" мали суттєві шанси бути не почутими.

На фото: Володимир Куцін

А от очолити обласний та міський список партії довірили людям з управлінським досвідом та політичним минулим. Зокрема на рівні області "замайбутнівців" очолить депутат облради, генеральний директор ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" Володимир Куцін. Як відомо, цей феросплавний завод має відношення до дніпровських олігархів Віктора Пінчука, Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. Враховуючи чималий досвід на посаді керівника "НЗФ" та історію депутатства, а до різних рад Куцін без перерв обирався з 2002 року, вибір "За майбутнє" можна назвати практично безпрограшним.

Досить несподіваною, однак, виявилась кандидатура першого номера в міських списках партії. Представляти політпроєкт в Дніпрі було довірено Вадиму Гетьману - заступнику начальника Державного управління охорони навколишнього середовища України в Дніпропетровській області та депутату міськради у минулому. За своє життя чиновник встиг попрацювати під прапорами "Нашої України" і "Фронту змін". Крім того володіє фірмами ТОВ "Лунапс" і ПП "Озіріс плюс". Дружина кандидата Марія також керує власним фермерським господарством "Ресурс".

Варто зауважити, що на Дніпропетровщині "За майбутнє" робить ставку не лише на кандидатів у списках, а й на тих, хто буде рахувати результати волевиявлення жителів області. За інформацією соціолога-аналітика Надії Міхно, до складу територіальних виборчих комісій у Дніпрі та області від партії "За майбутнє" увійшло 34 особи, з яких дев’ятеро отримали керівні посади. Більше лише у президентської "Слуги народу".