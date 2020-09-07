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07 сентября 2020, 13:29 6

Местные выборы: для изменения адреса голосования переселенцам нужен лишь паспорт

07 сентября 2020, 13:29 6
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Соответствующее заявление необходимо подать до 10 сентября
Соответствующее заявление необходимо подать до 10 сентября
Фото: из открытых источников
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Для того, чтобы внутренне переселенные люди смогли проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года им потребуется изменить избирательный адрес, а для этого достаточно только паспорта гражданина Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чтобы проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года, надо до 10 сентября 2020 года подать соответствующее заявление об изменении избирательного адреса. Заявление об изменении или определения своего избирательного адреса по месту фактического проживания можно подать в бумажной или электронной форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренне перемещенным лицам никаких документов, подтверждающих место фактического проживания избирателя, прилагать к заявлению не требуется.

В министерстве напомнили, что еще одна новация Избирательного кодекса – возможность определить свой избирательный адрес, если нет зарегистрированного места жительства.

"Например, это молодые люди с временно оккупированной территории, которые были зарегистрированы в общежитии своего учебного заведения, а после завершения были "выписаны" оттуда и не могут поставить себе отметку о регистрации в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отмечают в ведомстве.

Напомним, 5 сентября в Украине начались основные мероприятия Центральной избирательной комиссии по подготовке к голосованию 25 октября.

Ранее стало известно, сколько украинцев уже изменили избирательный адрес.

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