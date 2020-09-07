"Евросолидарность" выдвигает в мэры Львова нардепа

Об этом стало известно в воскресенье

Об этом стало известно в воскресенье

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Во время выступления на вече, которое состоялось в воскресенье в центре города, Синютка представил свое видение развития Львова.

"Он снова станет центром науки и образования, и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы должны развить туризм другого качества - для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове – ты не видел Европу", - сказал Синютка.

Олег Синютка с декабря 2014 по июнь 2019 года руководил Львовской областной государственной администрацией. Впоследствии был избран в Верховную Раду от партии "Евросолидарность". Ныне является народным депутатом от этой же фракции.

Напомним, ранее "Голос" представил своего кандидата в мэры Львова.