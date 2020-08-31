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Ляшко: местные выборы в "красной зоне" не отменят
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31 августа 2020, 09:11 3

Ляшко: местные выборы в "красной зоне" не отменят

31 августа 2020, 09:11 3
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Отменить выборы смогут только в случае введения чрезвычайного положения
Отменить выборы смогут только в случае введения чрезвычайного положения
Фото: из открытых источников
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Из-за распространения коронавируса и включения отдельных регионов Украины в "красную зону" выборы отменять не будут.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

Так, разделение страны на карантинные зоны не повлияет на проведение местных выборов, а отменить их смогут лишь в случае введения чрезвычайного положения.

Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - отметил Ляшко.

Он добавил, что во время подготовки к выборам как пример брали Польшу, и сейчас наработаны все необходимые рекомендации для безопасности людей.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, обязательно состоятся.

Напомним, 26 августа начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 25 октября 2020 года.

коронавирус выборы карантин ВР Минздрав Виктор Ляшко
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