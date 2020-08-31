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31 августа 2020, 08:44 10

ЦИК назвала дату начала избирательного процесса

31 августа 2020, 08:44 10
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Он начнется на следующей неделе
Он начнется на следующей неделе
Фото: из открытых источников
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Центризбирком объявил дату начала избирательного процесса местных выборов в Украине. Так, избирательный процесс стартует уже с 5 сентября 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссии отмечают, что решение о дате начала избирательного процесса принято во исполнение требований украинского Избирательного кодекса.

Также, Центризбирком внес изменения в календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, назначенных на 25 октября. Календарный план изложили в новой редакции.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года, эта дата была принята Верховной радой. Вместе с местными выборами пройдут довыборы в парламент по 208-му округу в Черниговской области.

Напомним, в СБУ хотят запретить голосовать 25 октября тем, кто сотрудничает с Россией.

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