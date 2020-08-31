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31 августа 2020, 10:31 8

Местные выборы: Рада может снова изменить Избирательный кодекс

31 августа 2020, 10:31 8
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Будут внесены изменения относительно технических моментов их проведения
Будут внесены изменения относительно технических моментов их проведения
Фото: flickr
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Верховная Рада перед местными выборами планирует внести изменения в Избирательный кодекс, которые касаются работы Национальной полиции во время избирательной кампании.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Александр Качуру, передает RegioNews.

Ранее Министерство внутренних дел инициировало изменения в Избирательный кодекс, оно предлагает сократить охрану участков накануне голосования до трех дней вместо восьми, как это предусмотрено законодательством сейчас.

Инициативу МВД парламент планирует рассмотреть одной из первых.

Во вторник мы уже проголосовали эти изменения на комитете. Например, предыдущая команда авторов кодекса не обратила внимание на то, что у нас в стране просто нет столько полицейских, чтобы охранять участки в течении стольких дней. У нас не останется кому следить за порядком на улицах", - пояснил Качура.

Напомним, Арахамия заявил, что новая сессия Верховной Рады откроется 1 сентября, тогда же стартует новый политический сезон.

Ранее МВД инициировало изменения в Избирательный кодекс по поводу охраны участков, их планируют охранять в течении трех дней.

Верховная Рада Местные выборы заседание Избирательный кодекс Слуга народа МВД
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