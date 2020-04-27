Нардеп Палица предлагает разрешить фермерам Волыни торговать на стадионе

Куратор Волыни в борьбе с COVID-19 готов за собственные средства купить торговое оборудование и предоставить его в бесплатное пользование сельхозпроизводителям

Куратор Волыни в борьбе с COVID-19 готов за собственные средства купить торговое оборудование и предоставить его в бесплатное пользование сельхозпроизводителям

Народный депутат Игорь Палица, за которым закрепили кураторство над Волынью, предлагает властям позволить местным фермерам торговать на стадионе. Об этом куратор Волыни написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Нардеп считает, что из-за отсутствия поддержки государственной власти на местах складывается катастрофическая ситуация с финансовыми ресурсами и растет социальная напряженность в обществе:

"В связи с карантином и отсутствием даже не помощи, а хотя бы элементарной реакции со стороны государственной власти, ситуация на местах становится катастрофической! За полтора месяца с начала ограничений все,что было сделано для борьбы ради здоровья украинцев и сохранения надежды на будущее, было сделано за счет местных бюджетов! Финансы на местах заканчиваются, терпение у бизнеса заканчивается, надежда на Киев заканчивается, остается только вера в самих себя!"

Поскольку власть не позволяет открыть рынки, чем доводит до банкротства не только торговцев, но и фермеров, как альтернативу Палка предлагает торговлю на стадионах, беря за пример стадион в Луцке:

"Учитывая безвыходное положение фермеров и предпринимателей, кто не имеет возможности продать произведенную и выращенную ими собственноручно сельхозпродукцию , учитывая желание людей иметь ценовую и качественную альтернативу продовольственным супермаркетам, в городе Луцке просчитана возможность, с сохранением всех санитарных норм, открытие места для торговли на территории центрального стадиона".

"Территория стадиона ограждена, что дает возможность контроля входа и выхода, с соблюдением максимально допустимого количества покупателей в середине чаши. Из расчета 20 квадратных метров на одного покупателя и расстояния между торговыми палатками по три метра по вертикали и горизонтали, на стадионе может находиться одновременно 350 торговых палаток, 500 покупателей и 250 мест для парковки авто за пределами", - пишет депутат.

Владельцы стадиона готовы предоставить его бесплатно. Фонд Игоря Палицы "Только Вместе" готов закупить 350 палаток и торговое оборудование и тоже предоставить его бесплатно для пользования. Порядок и контроль за санитарными нормами будет осуществлять полиция и муниципальная стража, предлагает нардеп.

В связи с карантином и отсутствием даже не помощи, а хотя бы элементарной реакции со стороны государственной власти,... Опубликовано Игорем Палицей Неділя, 26 апреля 2020 г.

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