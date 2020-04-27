Нардеп Палица предлагает разрешить фермерам Волыни торговать на стадионе
Народный депутат Игорь Палица, за которым закрепили кураторство над Волынью, предлагает властям позволить местным фермерам торговать на стадионе. Об этом куратор Волыни написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Нардеп считает, что из-за отсутствия поддержки государственной власти на местах складывается катастрофическая ситуация с финансовыми ресурсами и растет социальная напряженность в обществе:
"В связи с карантином и отсутствием даже не помощи, а хотя бы элементарной реакции со стороны государственной власти, ситуация на местах становится катастрофической! За полтора месяца с начала ограничений все,что было сделано для борьбы ради здоровья украинцев и сохранения надежды на будущее, было сделано за счет местных бюджетов! Финансы на местах заканчиваются, терпение у бизнеса заканчивается, надежда на Киев заканчивается, остается только вера в самих себя!"
Поскольку власть не позволяет открыть рынки, чем доводит до банкротства не только торговцев, но и фермеров, как альтернативу Палка предлагает торговлю на стадионах, беря за пример стадион в Луцке:
"Учитывая безвыходное положение фермеров и предпринимателей, кто не имеет возможности продать произведенную и выращенную ими собственноручно сельхозпродукцию , учитывая желание людей иметь ценовую и качественную альтернативу продовольственным супермаркетам, в городе Луцке просчитана возможность, с сохранением всех санитарных норм, открытие места для торговли на территории центрального стадиона".
"Территория стадиона ограждена, что дает возможность контроля входа и выхода, с соблюдением максимально допустимого количества покупателей в середине чаши. Из расчета 20 квадратных метров на одного покупателя и расстояния между торговыми палатками по три метра по вертикали и горизонтали, на стадионе может находиться одновременно 350 торговых палаток, 500 покупателей и 250 мест для парковки авто за пределами", - пишет депутат.
Владельцы стадиона готовы предоставить его бесплатно. Фонд Игоря Палицы "Только Вместе" готов закупить 350 палаток и торговое оборудование и тоже предоставить его бесплатно для пользования. Порядок и контроль за санитарными нормами будет осуществлять полиция и муниципальная стража, предлагает нардеп.
В связи с карантином и отсутствием даже не помощи, а хотя бы элементарной реакции со стороны государственной власти,...Опубликовано Игорем Палицей Неділя, 26 апреля 2020 г.
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