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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 15:33 1

Нардеп Ватрас привез помощь Хмельницкой больнице, в которой боролся с COVID-19

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27 апреля 2020, 15:33 1
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Очередную партию средств защиты от коронавируса доставили в Хмельницкую городскую инфекционную больницу
Фото: Страница Владимира Ватраса в Facebook
Очередную партию средств защиты от коронавируса доставили в Хмельницкую городскую инфекционную больницу

Народный депутат Владимир Ватрас лично привез индивидуальные средства защиты медиков в больницу, где он лечился от COVID-19. Об этом сам Ватрас сообщил на своей странице в Facebook.

Вчастности, медикам передали защитные комбинезоны многоразового использования, респираторы FFP-2, бахилы, нарукавники, индивидуальные дезинфицирующие средства и средства личной гигиены.

Прежде всего, я хочу поблагодарить весь персонал больницы за заботу, человечность и профессионализм. Когда я находился здесь на лечении, часто общался с врачами и медсестрами, спрашивал, с какими проблемами они сталкиваются и какая помощь нужна в первую очередь. Как оказалось, больше всего, чего не хватает медикам – средств защиты. Это те вещи, которые используются ежеминутно, а потому потребность в них есть всегда, – отметил Владимир Ватрас.

По словам депутата, Волонтерский штаб "Слуги народа" уже в течение месяца оказывает помощь больницам области и не собирается останавливаться. Средства защиты от COVID-19 также получат другие больницы области.

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Хмельницкий больницы помощь Благотворительность нардеп коронавирус
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