Нардеп Ватрас привез помощь Хмельницкой больнице, в которой боролся с COVID-19
Народный депутат Владимир Ватрас лично привез индивидуальные средства защиты медиков в больницу, где он лечился от COVID-19. Об этом сам Ватрас сообщил на своей странице в Facebook.
Вчастности, медикам передали защитные комбинезоны многоразового использования, респираторы FFP-2, бахилы, нарукавники, индивидуальные дезинфицирующие средства и средства личной гигиены.
Прежде всего, я хочу поблагодарить весь персонал больницы за заботу, человечность и профессионализм. Когда я находился здесь на лечении, часто общался с врачами и медсестрами, спрашивал, с какими проблемами они сталкиваются и какая помощь нужна в первую очередь. Как оказалось, больше всего, чего не хватает медикам – средств защиты. Это те вещи, которые используются ежеминутно, а потому потребность в них есть всегда, – отметил Владимир Ватрас.
По словам депутата, Волонтерский штаб "Слуги народа" уже в течение месяца оказывает помощь больницам области и не собирается останавливаться. Средства защиты от COVID-19 также получат другие больницы области.
Опубликовано Владимиром Ватрасом Понеділок, 27 апреля 2020 г.
Читайте также: Председатель Хмельницкой ОГА Габинет стал донором крови
- 15:33 27 апреля Нардеп Ватрас привез помощь Хмельницкой больнице, в которой боролся с COVID-19
- 15:24 27 апреля Взрыв арсенала в Балаклее: бывший заместитель генпрокурора отвергает версию ВСК
- 15:22 27 апреля До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков
- 15:11 27 апреля Прикарпатье: 761 человек инфицирован COVID-19, 47 летальных случаев
- 15:00 27 апреля В Черновцах откроют продуктовые рынки
- 14:50 27 апреля В Житомире предприниматели пикетировали мэрию с требованием открыть рынки
- 11:42 27 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники