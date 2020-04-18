Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Як Віталій Кличко може зупинити корупцію в київській мерії?

На що готовий піти мер Дніпра Борис Філатов заради самопіару?

А також кого з губернаторів Володимир Зеленський відправить у відставку після карантину?