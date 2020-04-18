14:38  17 квітня
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
10:05  18 квітня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 5106 випадків захворювання
12:14  17 квітня
Спалах коронавірусу у Почаївській лаврі: настоятель ігнорує вимоги влади і лікарів
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2020, 11:04 1

Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода

Читайте также
на русском языке
18 квітня 2020, 11:04 1
Читайте также на русском языке

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Як Віталій Кличко може зупинити корупцію в київській мерії?

На що готовий піти мер Дніпра Борис Філатов заради самопіару?

А також кого з губернаторів Володимир Зеленський відправить у відставку після карантину?


НеПогода в регіонах Київ Київська область Дніпро Миколаїв
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 08:09
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
14 квітня 2020, 19:06
Останні Популярні
Валерія Ясницька
Марія Бурмака
Геннадій Москаль
Всі блоги »
Ринок праці в Україні: чому після закінчення карантину трудова міграція подвоїться
17 квітня 2020, 12:00
Одещина: хто контролює автостанції регіону
16 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »