Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
Як Віталій Кличко може зупинити корупцію в київській мерії?
На що готовий піти мер Дніпра Борис Філатов заради самопіару?
А також кого з губернаторів Володимир Зеленський відправить у відставку після карантину?
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 08:09Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
14 квітня 2020, 19:06
- 10:55 18 квітня У Києві коронавірусом за добу захворіли 65 осіб, з них 26 - у Лаврі
- 10:38 18 квітня В зоні ООС бойовики п'ять разів порушили режим тиші
- 10:05 18 квітня Коронавірус в Україні: зафіксовано 5106 випадків захворювання
- 22:17 17 квітня Зеленський назвав умови послаблення карантину
- 21:45 17 квітня Київ знову став містом з найбруднішим повітрям у світі
- 21:18 17 квітня Командувач Нацгвардії захворів на COVID-19
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
Всі блоги »
Ринок праці в Україні: чому після закінчення карантину трудова міграція подвоїться
17 квітня 2020, 12:00
Одещина: хто контролює автостанції регіону
16 квітня 2020, 16:00
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19