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01 лютого 2024, 01:44

Дрони Держприкордонслужби "заземлили" групу російських "інженерів"

01 лютого 2024, 01:44
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На Донецькому напрямку прикордонники виявили групу окупантів та добавили їм "вогнику"

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Роботу "інженерної групи" противника виявила на Донецькому напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби. "Бойові землекопи" рашистів намагалися укріпити свої позиції, але до втручання наших операторів БПЛА працювали надто мляво, без запалу", - йдеться у повідомленні.

Дрони Держприкордонслужби за допомогою вибухових скидів добавили окупантам "вогнику" та трохи прорідили росіян.

Нагадаємо, раніше прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили ворожий польовий склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку.




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