Дрони Держприкордонслужби "заземлили" групу російських "інженерів"

На Донецькому напрямку прикордонники виявили групу окупантів та добавили їм "вогнику"

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Роботу "інженерної групи" противника виявила на Донецькому напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби. "Бойові землекопи" рашистів намагалися укріпити свої позиції, але до втручання наших операторів БПЛА працювали надто мляво, без запалу", - йдеться у повідомленні.

Дрони Держприкордонслужби за допомогою вибухових скидів добавили окупантам "вогнику" та трохи прорідили росіян.

Нагадаємо, раніше прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили ворожий польовий склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку.