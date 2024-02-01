Дрони Держприкордонслужби "заземлили" групу російських "інженерів"
На Донецькому напрямку прикордонники виявили групу окупантів та добавили їм "вогнику"
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
"Роботу "інженерної групи" противника виявила на Донецькому напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби. "Бойові землекопи" рашистів намагалися укріпити свої позиції, але до втручання наших операторів БПЛА працювали надто мляво, без запалу", - йдеться у повідомленні.
Дрони Держприкордонслужби за допомогою вибухових скидів добавили окупантам "вогнику" та трохи прорідили росіян.
Нагадаємо, раніше прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили ворожий польовий склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку.
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