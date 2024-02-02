У лісі на Харківщині прикордонники розбили два бліндажі та позашляховик окупантів

Прикордонна аеророзвідка викрила окупантів у лісі на Харківщині – розбили два бліндажі та позашляховик

Як повідомляє RegioNews, про це інформує Держприкордонслужба.

"Постійні "рейди" аеророзвідників "Сталевого Кордону" у лігва окупантів, які маскуються на українських територіях, мають позитивні результати", - йдеться у повідомленні.

Цей раз в обʼєктив прикордонників потрапили ворожий позашляховик та 2 бліндажі, які вони ретельно приховали.

Раніше повідомлялось, що дрони Держприкордонслужби за допомогою вибухових скидів добавили окупантам "вогнику" та трохи прорідили росіян на Донецькому напрямку.