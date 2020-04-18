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18 апреля 2020, 11:04 10

Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода

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18 апреля 2020, 11:04 10
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Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Как Виталий Кличко может остановить коррупцию в киевской мэрии?

На что еще готов пойти мэр Днепра Борис Филатов ради самопиара?

А также кого из губернаторов Владимир Зеленский отправит в отставку после карантина?


НеПогода в регионах Киев Киевская область Днепр Николаев
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