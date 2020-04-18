Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Как Виталий Кличко может остановить коррупцию в киевской мэрии?
На что еще готов пойти мэр Днепра Борис Филатов ради самопиара?
А также кого из губернаторов Владимир Зеленский отправит в отставку после карантина?
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 08:09Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
- 12:43 18 апреля В Чернобыле и Житомирской области продолжают бушевать пожары
- 12:13 18 апреля Больше всего больных коронавирусом медиков в Винницкой области - Степанов
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 11:34 18 апреля В Киеве до сих пор самый загрязненный в мире воздух, показатели бьют все рекорды
- 10:55 18 апреля В Киеве коронавирусом за сутки заболели 65 человек, из них 26 - в Лавре
- 10:38 18 апреля В зоне ООС боевики пять раз нарушили режим тишины
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
Рынок труда в Украине: почему после окончания карантина трудовая миграция удвоится
17 апреля 2020, 12:00
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19