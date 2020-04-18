Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода

Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Как Виталий Кличко может остановить коррупцию в киевской мэрии?

На что еще готов пойти мэр Днепра Борис Филатов ради самопиара?

А также кого из губернаторов Владимир Зеленский отправит в отставку после карантина?