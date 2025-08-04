Бійці бригади "Гарт" знищили техніку та живу силу ворога на Вовчанському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу .

Російські війська активно застосовують на Вовчанському напрямку артилерію, міномети та дрони. Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" виявляють вогневі позиції ворога та знищують їх за допомогою FPV-дронів або передають координати мінометним розрахункам.

Завдяки злагодженій роботі українських підрозділів були уражені: ворожа гармата МТ-12 "Рапіра", 82‑міліметровий міномет, транспорт для перевезення особового складу та боєкомплекту, а також дві точки запуску дронів. Крім того, були ліквідовані шестеро окупантів.

Нагадаємо, раніше 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" показала знищення російського наземного роботизованого комплексу.