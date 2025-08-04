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04 серпня 2025, 12:48

Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині

04 серпня 2025, 12:48
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Бійці бригади "Гарт" знищили техніку та живу силу ворога на Вовчанському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Російські війська активно застосовують на Вовчанському напрямку артилерію, міномети та дрони. Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" виявляють вогневі позиції ворога та знищують їх за допомогою FPV-дронів або передають координати мінометним розрахункам.

Завдяки злагодженій роботі українських підрозділів були уражені: ворожа гармата МТ-12 "Рапіра", 82‑міліметровий міномет, транспорт для перевезення особового складу та боєкомплекту, а також дві точки запуску дронів. Крім того, були ліквідовані шестеро окупантів.

Нагадаємо, раніше 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" показала знищення російського наземного роботизованого комплексу.

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