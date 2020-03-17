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17 березня 2020, 14:14 7

Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці

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17 березня 2020, 14:14 7
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Місто закрито на карантин. Як живуть Чернівці та чи бояться буковинці коронавірусу, з’ясовувала кореспондент RegioNews. Репортаж читайте тут


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