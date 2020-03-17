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17 марта 2020, 14:14 6

Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы

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17 марта 2020, 14:14 6
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Город закрыт на карантин. Как живут Черновцы и боятся ли буковинцы коронавируса, выясняла корреспондент RegioNews. Репортаж читайте здесь


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