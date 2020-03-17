Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці

Від початку поширення COVID-19 в Чернівецькій області госпіталізовано вже 33 особи. Аналізи семи пацієнтів двічі показали негативний результат. Місто закрито на карантин. Як прожили Чернівці понеділок, та чи бояться буковинці коронавірусу, з’ясовувала кореспондент RegioNews

Від початку поширення COVID-19 в Чернівецькій області госпіталізовано вже 33 особи. Аналізи семи пацієнтів двічі показали негативний результат. Місто закрито на карантин. Як прожили Чернівці понеділок, та чи бояться буковинці коронавірусу, з’ясовувала кореспондент RegioNews

Бог сильніший за коронавірус

Свій репортаж починаємо з однієї з церков у спальному районі Чернівців. На дошці оголошень під церквою висить графік богослужінь на тиждень і запрошення дітей до суботньої школи. Про карантин – жодної згадки. Церква відкрита, хоча й порожня.

Запитуємо служительку, чи чули тут щось про карантин і обмежувальні заходи, але, схоже, церкви це не стосується:

"Богослужіння проводимо за графіком. Сьогодні причастя було. Чи буде щось змінюватися через карантин - я не знаю. Це як батюшка скаже, але зараз його немає", - розповідає жінка.

Запитуємо, чи проводять у церкві дезінфекцію. І отримуємо позитивну відповідь.

"Аякже, ось у мене аж п’ять банок антисептиків, ми усе миємо і протираємо, - каже служителька, - але прихожани наші коронавірусу не бояться. Бог сильніший за коронавірус!"

Намети "Памір-30" стоять на в’їзді в область, фото ДСНС

Карантин, ремонт, здорожчання долара

З церкви прямуємо до банку. Відділення працює у звичайному режимі, у приміщення запускають по двоє людей. Зранку утворилася черга, але тепер її немає. Висить оголошення про те, що з 12 до 13 години не працюватимуть – проводитиметься санобробка. Ажіотажу біля банкоматів і терміналів немає.

Абонвідділ закритий, фото molbuk.com

З банку йдемо на ринки міста. Радіотехнічний і речовий ринки в спальному районі закриті. Дехто, аби не втрачати час даремно, розпочав ремонт магазинчиків. Заклади швидкого харчування сьогодні ще працюють до 18 години, але потім мають закритися. У деяких кафешках навіть є антисептики для рук.

Дорогою дізнаємося курс долара – 27,40 грн. Схоже, долару коронавірус тільки на користь.

На продуктовому ринку ятки повні харчів, ціни поки що не стрибнули угору. Людей небагато, продавці без масок, покупців теж негусто. Ніби все за правилами, але як тільки бачать, що знімаю на телефон, починається якась дивна легка істерика.

"Нас не скасують!", або їдемо куди треба

Наступний пункт – автовокзал. Як відомо, всі міжміські і приміські перевезення скасовані, тож ідемо перевірити, чи так це. Платформи майже порожні, однак кілька маршруток з пасажирами все ж знайшлись. Виявляється, автобус їде в Почаїв на Тернопільщину, за ним на Тернопіль очікують чергу ще кілька маршруток.

Запитуємо у водіїв, чому вони працюють, якщо рейси скасовано:

"Нас не можуть скасувати! Хто нас відмінить?,- філософськи каже водій, - людям треба їхати, а нам жити і робити…"

Йдемо до кас автовокзалу. Мила дівчина на запитання, чи всі автобуси скасовані, відповідає "А вам куди треба?". Пояснюємо, що від суботи транспорт по області і між областями їздити не повинен. "Ви розумієте, сьогодні до Тернополя ще є рейси. Що буде завтра - я не знаю. Ті, що приїдуть сюди, їдуть і назад. Хто і коли приїде – я не знаю".

Соцзабез проти youtube

Згідно з рекомендаціями мера, міських держслужбовців переводять в онлайн-режим і обмежують прийом громадян. Аби перевірити, як це виконується, йдемо до дверей управління соціального захисту населення. Починаємо знімати оголошення про карантин і телефон, за яким можна звертатися, і відразу до нас виходить черговий охоронець. Побачивши камеру, заявляє, що не любить журналістів, а youtube – зло. Ледве заспокоїли, після чого нарешті почули, що справді карантин і громадян не прийматимуть.

Сіль, сірники і туалетний папір – чого немає в магазинах

Йдемо далі і ревізуємо один з торгових центрів міста. На дверях оголошення, що працюють лише продуктовий супермаркет, аптека і магазин побутової хімії. Вхід у торговий центр – не більше десяти людей одночасно. Йдемо в супермаркет, перевірити, чи є продукти.

Констатуємо, що супермаркет в якому ми були прибирається і миється, персонал в масках, продукти є, великих черг немає.

В інших супермаркетах ситуація гірша – не всюди є маски і рукавиці, антисептиків для рук немає. В так званих "дешевих" магазинах "розмели" сіль, сірники і туалетний папір. Потрохи скупають крупи, цукор, борошно і м’ясо.

Стихійна торгівля, товари з Італії та черги за масками

Далі просто йдемо вулицею. Людей не менше, ніж у звичайний робочий день, батьки гуляють з малими дітьми, підлітки "кучкуються", майже всі без масок. Бо ж масок просто немає. Ми знайшли тільки одну аптеку, де продавали маски. Там вишикувалася черга аж на вулицю – зберігають дистанцію в один метр. Поруч ще одна аптека – тут масок нема і жодної людини в аптеці.

Натрапили на магазин "Mozzarella", який торгує товарами з Італії. Полиці повні, людей немає. Продавчиня каже, що люди приходять купувати італійські товари і не бояться. Постачання з Італії – регулярне: "А що тим товарам буде? Вони ж не заразні!"

Насамкінець натрапляємо на стихійний ринок. Торгівля з асфальту в місті заборонена ще у кращі часи, але тільки–но інспекція з благоустрою йде геть, як ринок знову "розквітає", байдуже, що карантин.

Журналісти хотіли поспілкуватися і з чернівецькими лікарями, однак у поліклініці, куди ми звернулися, були небагатослівні. Мовляв, роблять свою роботу, просять усіх, хто підліковує "хроніку", зачекати і приходити після карантину. Звернень до сімейних лікарів побільшало, бо ж люди тепер бояться кожного пчиху і кашлю. З іншого боку, краще перестрахуватися, переконані медики. Що ж до хворих коронавірусом і правдивості статистики, то кажуть, що офіційні коментарі дають тільки в Чернівецькій ОДА.

Тим часом містом ходять усілякі фейки та "страшилки". З останніх чуток – минулої ночі місто мали дезінфікувати вертольотами, тож треба позакривати усі вікна і не виходити на вулицю від 23.00 до 05.00 ранку. Незважаючи на спростування влади, інформація досі гуляє Чернівцями. Популярні також і думки про те, що "корону" нам привезли уже давно, бо люди важко хворіли усю зиму, лише, на щастя, смертельних випадків не трапилося. А статистика така мала, бо ж не було тестів і нікого на COVID-19 не перевіряли.

Страху додає ще й те, що чи не в кожного є родина, друзі чи знайомі за кордоном – у Польщі, Іспанії і, особливо, в Італії.

"У мене мама живе в Італії, - розповідає Ніка. – Працює доглядальницею у старенької бабці. Каже, що в Італії дійсно страшно. По 400 людей помирає щодня, і їхні лікарі кажуть, що це ще навіть не пік хвороби. Пік очікують лише через два тижні, а стабілізацію ситуації – до червня. Мама і її підопічна нікуди не виходять взагалі, донька хазяйки приносить їм харчі. Додому мама не повертається, бо каже, що в Італії є хоча б ресурси і якась надія. А якщо така епідемія як там трапиться у нас, то в Україні буде просто кінець. Мама каже, що такий "карантин" як у нас – це пародія. В Італії теж спочатку не сприйняли все серйозно, карантин був формальний - і ось до чого це призвело. Треба сидіти вдома, не ходити навіть по вулицях, не гуляти. Всіх службовців перевести на дистанційну роботу. Зрештою, мінімізувати контакти. І головне, чого в Україні не роблять – мити вулиці, транспорт, будинки і під’їзди! Без миття не буде толку!"

Райцентр Сторожинець обробили дезинфикатом, фото: promin.cv.ua

До слова, про миття вулиць. Як видно з усіх відео, санітарний стан міста просто жахливий. Кругом неприбране сміття і просто хмари пилюки, на узбіччях засохле болото. Ніхто нічого не прибирає. Схоже, єдині хто дотримуються карантину у Чернівцях – це двірники.