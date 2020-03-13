Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода

Дивіться у шостому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Хто хотів завадити уряду захистити українців від коронавірусу?

Як українські служителі культу долають смертоносну заразу?

І за що завалили миротворця Сергія Сивохо?