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13 березня 2020, 21:05 3

Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода

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13 березня 2020, 21:05 3
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Дивіться у шостому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Хто хотів завадити уряду захистити українців від коронавірусу?

Як українські служителі культу долають смертоносну заразу?

І за що завалили миротворця Сергія Сивохо?


непогода НеПогода в регіонах НеПогода в регионах
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